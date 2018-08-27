Шарлиз Терон, Валериан и предводитель обезьян

СЕГОДНЯ 15:07 2018-08-27T15:13:40+03:00

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Настоящий залп из свежих зарубежных фильмов обещает полностью дезориентировать зрителя, который еще вчера собирался посмотреть эти картины в кинотеатрах. Но телевидение спешит на помощь и дарит нам двухдневный премьерный киномарафон. Начнется он с фильма «Взрывная блондинка» (ТНТ, 1 сентября, 16.35), лихого боевика с элементами политического триллера, действие которого разворачивается на исходе Холодной войны. Неповторимая Шарлиз Терон в образе сотрудницы британской разведки будет носиться на «Жигулях» по Восточному Берлину и сражаться с агентами КГБ и прочими опасными ребятами, представляющими интересы соцлагеря.

Совсем из другой оперы картина «Валериан и город тысячи планет» (СТС, 2 сентября, 16.40) - масштабная фантастическая постановка, которая, в отличие от «Взрывной блондинки», унесет нас не в прошлое, а в будущее. Фильм, снятый Люком Бессоном, увы, не стал вторым «Пятым элементом», но все же в очередной раз продемонстрировал умение французского режиссера создавать зрелищное кино. Ну и на закуску - блокбастер «Конг. Остров черепа» (СТС, 2 сентября, 21.00), перезапущенная в прошлом году сага о большой, страшной, но доброй обезьяне, с которой лучше дружить, чем воевать.