От Улитки станет всем светлей

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-27T15:13:40+03:00

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Поначалу у Киры Улитиной, которую коллеги прозвали Улиткой, все в жизни было неплохо - талантливый врач-акушер, она пользуется уважением на работе и наслаждается отношениями с любимым мужчиной. Правда, этот мужчина - ее начальник, к тому же он женат и уходить из семьи не торопиться. А когда на операционном столе Киры погибает ребенок, причем не по ее вине, «любимый» спокойно увольняет свою ненаглядную. Кира вынуждена покинуть Москву и устроиться на работу в маленькую провинциальную больницу. Ну а там, разумеется, ее встречают в штыки - мол, зачем нам тут эта столичная штучка? Улитиной придется забыть о том, что она мягкая и неспешная Улитка, и с несвойственной ей решительностью бороться за свое место под провинциальным солнцем.

Главную роль в этой мелодраме сыграла хорошо знакомая ценителям отечественных сериалов Мария Куликова, в послужном списке которой значатся такие хиты, как «Склифосовский», «Парфюмерша» и «Доярка из Хацапетовки».

Россия 1, «Доктор Улитка», 1 сентября, 21.00