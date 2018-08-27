2018-08-27T15:24:10+03:00
Общество

Рюкзаки, раскраски и ребусы: «Россия» на рейсах, выполняемых совместно с Аэрофлотом, дарит детям рюкзаки для творчества

Акция поможет юным путешественникам интересно провести время в полете
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Накануне 1 сентября авиакомпания «Россия» на рейсах, выполняемых совместно с Аэрофлотом, запустила акцию. Всем детям в возрасте от 3 до 12 лет вручают рюкзаки, а пассажирам бизнес-класса дорожные наборы. Обратим внимание на важный нюанс! В акции участвуют только рейсы SU6001-6999 продолжительностью свыше шести часов.

Детский набор состоит из стильного рюкзака, выполненного в фирменных серо-красных цветах авиакомпании, а также занимательный набор для творчества, игр и новых открытий: авиационное домино, игра-пазл, цветные карандаши и познавательная книжка-раскраска с логическими задачками, ребусами и кроссвордами. В авиакомпании отмечают, что детский дорожный набор поможет юным путешественникам не только интересно провести время в полете, но и познакомиться поближе с городами маршрутной сети авиакомпании.

Набор для пассажиров класса «Бизнес» представлен в виде оригинальной косметички серого цвета. В наборе пассажиры найдут все самое необходимое для комфортного перелета. Аксессуары дорожного набора выполнены в красном цвете бренда авиакомпании.

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