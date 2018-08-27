2018-08-27T15:36:28+03:00
Общество

Минобрнауки ужесточило требования к студентам-целевикам

Новые правила вступят в силу в 2019 году
Ксения КОНЮХОВА
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Количество бюджетных мест для студентов-целевиков ограничат специальными квотами.Количество бюджетных мест для студентов-целевиков ограничат специальными квотами.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Министерство науки и высшего образования обновило требования к целевому обучению. Они содержатся в Федеральном Законе № 337, который вступит в силу с 1 января 2019 года. Обратной силы он не имеет, так что все новшества заработают только в следующую приемную кампанию. В чем заключаются новшества?

1. Новые правила будут указаны в договоре, который абитуриент-целевик заключает с компанией, оплачивающей его обучение. Теперь такой договор можно заключить не только с государственным предприятием или частной фирмой, но и с ИП.

2. Кроме того, в договоре теперь можно будет указать требования к результатам обучения — например, отсутствие “троек” в дипломе. Предоставлять эту информацию компании-заказчику будут сами вузы. А отрабатывать полученный диплом (точнее, стоимость обучения) студентам придется, как минимум, три года.

3. Если студент-целевик нарушит условия — например, вылетит за долги по учебе или откажется отрабатывать диплом, то ему придется вернуть деньги, потраченные на его обучение. На это дается три года. Никаких дополнительных штрафов ему при этом не грозит.

4. Изменились и требования к самим компаниям, которые платят за целевиков. Во-первых, они больше не обязаны предоставлять своим студентам места для практики. А во-вторых, если компания не сможет трудоустроить выпускника на обещанное место и зарплату, то ей придется выплатить ему компенсацию — в размере трех средних месячных зарплат по своему региону.

5. Количество бюджетных мест для студентов-целевиков ограничат специальными квотами. Правительство рассчитает их отдельно для каждой специальности с учетом потребностей экономики. Поэтому бюджетные места для целевиков будут не на всех специальностях и не во всех регионах.

- Более 51% договоров не содержат мер социальной поддержки студентов, более 62% договоров не устанавливают срок трудоустройства выпускников, - рассказали “КП” в Минобрнауки. - В результате регионы и отрасли, направившие на обучение "целевиков", зачастую не получают специалиста, на которого рассчитывают. Цель реформы - сформировать эффективные механизмы приема по тем специальностям и направлениям подготовки, по которым дефицит кадров не может быть восполнен рынком труда самостоятельно.

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