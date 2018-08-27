Роскачество проверило: в местных яблоках пестицидов нет, а в импортных есть

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-27T16:45:31+03:00

Специалисты исследовали яблоки из супермаркетов, купленные с рук, на рынках, а также собранные в саду дачников-добровольцев

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Все закупленные фрукты прошли проверку по рекордным 200 показателям. Яблоки исследовали на наличие многочисленных пестицидов, нитратов, токсичных элементов и заражений вредителями, оценивали внешний вид, наличие дефектов, вкус и запах, состояние мякоти. А также узнали все о полезных свойствах: сколько в яблоках железа, пектина, клетчатки и витамина C.

Попутно Роскачество развенчало мифы об этих полезных фруктах.

Миф 1. Яблоки напичканы нитратами и ГМО

Ничего в них подобного нет. А все потому, что на деревьях фруктам не страшны нитраты (их накапливают близкие к земле овощи и фрукты) и радионуклиды (благодаря особенностям корневой системы в яблоки они не пробираются).

Если говорить о ГМО, то, по словам директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой, на данный момент в яблочной индустрии не так много генно-модифицированных сортов.

- Один из немногих – это «арктический», который выведен канадскими генетиками, однако его право на свободное обращение на рынке до сих пор обсуждается, - поясняет Людмила Викулова. - В то же время нет особых причин улучшать сорта яблок методами генной модификации. Ученые выводят гибриды и работают с теми культурами, урожайность которых нужно повышать.

Нет в яблоках и других вредностей: патулина – токсина, появляющегося на заплесневелых и гнилых фруктах, плесени, дрожжей, а также бактерий кишечной палочки.

Миф 2. Яблоки натерты воском и их нельзя есть

Считается, что глянцевые бока у магазинных яблок - из-за воска, чтобы предохранить фрукты от высыхания и размягчения, то есть продлить им жизнь. И такое, действительно, случается - в основном на импортных яблоках. Причем, часто при наличии воска в яблоках находят еще и пестициды - воск может их удерживать, что потенциально небезопасно. Зато сам по себе воск безвреден - он легко смывается водой.

Но, по данным исследования Роскачества, воска на закупленных в магазинах и рынках яблоках нет.

Миф 3. Яблоки – незаменимый источник железа и витамина С

Эксперты Роскачества развенчали легенду о большом количестве железа в яблоке, которое придает ему коричневый налет на срезе. Оказалось, что налет – это защита фрукта от повреждений, которую дает действие антиоксидантов – полифенолов. А железа в яблоке не так уж много: чтобы восполнить суточную потребность в этом микроэлементе, человеку нужно съедать не меньше 2 килограмм яблок. Да и усваивается такое железо плохо.

- Самое полезное в яблоках – макроэлемент калий, - отмечает врач-диетолог Марина Копытько. -Он оказывает комплексное действие: с одной стороны – мочегонное, с другой – благотворно действует на сердце, поддерживает нашу нервную систему. Кроме того, в яблоках много необходимых для пищеварения органических кислот: яблочной, лимонной. Наконец, в яблоке много пищевых волокон – клетчатки, которая обогащает наш рацион и заставляет работать кишечник.

Что касается витамина С, как показало исследование, больше всего яблочной кислоты и витамина С содержится в дачных яблоках. Но даже их понадобится не меньше килограмма, чтобы удовлетворить суточную потребность в этом витамине.

Миф 4. В импортных много пестицидов

А вот это оказалось вовсе не мифом. Эксперты Роскачества нашли в покупных яблоках следовые количества пестицидов - фунгицидов (химические средства, защищающие растения от грибков). Зато в дачных яблочках их нет.

Но, надо отметить, что содержание обнаруженных фунгицидов было в десять раз ниже, чем пороговые значения, установленные в Евросоюзе. Однако в нашем российском законодательстве эти вещества не учтены.

Как отмечает Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления Ассоциации «Руспродсоюз», отечественные яблоки зачастую выращиваются с применением меньших доз средств защиты растений, чем за рубежом. Но пока своих яблок у нас маловато.

- На сегодняшний день наша страна останется нетто-импортером данного вида продукции. Объем ежегодных импортных поставок превышает 710 тыс. тонн, при этом экспорт находится на уровне 18 тыс. тонн.

КСТАТИ

Дефективные встречаются и в садах, и в магазинах

Самым популярным дефектом у исследованных яблок были пятнышки парши (распространенная болезнь яблок, для человека не опасна). Также встречались повреждения кожицы, нажимы, потертости, дефекты формы и пятнистость.

Все эти дефекты обнаружились в невзрачных сезонных яблоках, купленных с рук, а также тех, что были приобретены на рынках или в супермаркетах. То есть пострадать от дефектов могут все яблочки - и выращенные с любовью своими руками, и обработанные фунгицидами в промышленных масштабах.