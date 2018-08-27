Ольга Бузова разрыдалась на «Доме-2», узнав о сексе своего поклонника с другой

СЕГОДНЯ 16:46 2018-08-27T17:03:00+03:00

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Ольга Бузова – удивительная девушка. С одной стороны, она с известной долей циничностью монетизировала свой развод, а с другой, ее по-прежнему доводят до слез любые проявления неверности мужчин, которые испытывали к ней симпатию. Так, накануне, ведущая «Дом-2» расплакалась на лобном месте, когда узнала, что ее поклонник, он же участник реалити-шоу переспал с другой участницей Ириной Пинчук. Ольга сначала не поверила слухам, пыталась сменить тему и продолжить вести шоу, однако эмоции взяли верх. Бузова со слезами на глазах покинула съемочную площадку и вернулась только после того, как смогла успокоиться.

«Я никогда ничего не обещала Роме, но он мне говорил о любви, Андрей, понимаешь?! Он говорил, что он меня любит», — сказала Бузова в личной беседе с коллегой по шоу Андреем Черкасовым. Похоже, Гриценко навсегда потерял доверие Бузовой.

Надо отметить, что Роман Гриценко действительно сделал многое, чтобы снискать благосклонность звезды. Он делал ей сюрпризы, проявлял внимание во время съемок проекта, дарил цветы и подарки, но Бузова была неприступна. Девушка заявила, что не верит в искренность его намерений, как и в любое другое прилюдное проявление чувств. Что, впрочем, не помешало самой Бузовой стать главной героиней нового шоу «Выйти замуж за Бузову», где она будет выбирать мужчину своей мечты среди 15 претендентов. В минувший выходной вышла первая серия нового реалити-шоу, которое уже обещает побить по своим рейтингам «Холостяк».