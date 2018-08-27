Гражданин хороший и гражданин плохой

СЕГОДНЯ 16:49 2018-08-27T16:57:11+03:00

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В ходе последней Прямой линии к Владимиру Путину обратились жители Донбасса, которые вынуждены были бежать в Россию из-за войны. Люди просили президента упростить процедуру получения российского гражданства. Ведь процесс у многих затягивается на несколько лет, требует значительных материальных вложений, а людям, бежавшим от войны, это не по карману.

Владимир Путин назвал одним из путей решения проблемы привлечение соотечественников в Россию. Он сказал, что необходимо принять кардинальные меры с учетом интересов граждан России. Президент по видеосвязи обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и попросил, чтобы проблемы были решены.

Спустя два месяца появились предложение с правками к закону "О гражданстве в РФ". Думалось, ну, наконец-то. Но пока речи о донецких там нет. МВД предлагает расширить число граждан, имеющих право получить российское гражданство в ускоренном порядке. Что конкретно? "Иностранные граждане и лица без гражданства, родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство бывшего СССР, получившие разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство" могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ "в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания".

Эти правки подходят только единицам, которые после получения РВП (разрешение на временное проживание) смогут не получать ВНЖ (вид на жительство), не проживать на территории России пять лет, а сразу получать паспорта. Давайте объясню, почему донецким от этой правки нет толка. Не многие родились на территории России, но в СССР. Смотрю на свою донецкую семью, в которой все русские, но попадает под будущую правку в законе только бабушка, которой 80 лет. Она родилась в Карелии и приехала вместе с дедом работать на шахтах Донбасса. То же самое со вторым дедом - он сам родом из Сибири, в Донецкой области стал шахтером. Но вот моя мама уже, например, родилась на территории Украины, но в СССР. В свидетельстве написано "русская", но это ей не поможет получить ускоренное гражданство. Сейчас вот у нее есть дочка (я), являющаяся гражданкой России, но это тоже не помогает.

Процедуру получения гражданства и для бывших уроженцев России пытаются облегчить с конца. Но до этого нужно еще дойти, а именно - получить РВП. А чтобы получить РВП - нужно пройти несколько "кругов ада" в виде очередей, оснований для его получения, опять же, деньги на медосмотры, на переводы документов. И самое главное - нужна прописка. Где ее взять? Хорошо, если есть в России бабушка, которую придется несколько дней "мариновать" в очередях ФМС. А если прописаться негде? То никакое РВП не дадут.

Беженцы из Донбасса именно с этим и сталкиваются. Некоторые вынуждены покупать прописку, но это редкие случаи, потому что дорого - в Тульской области готовы прописать за 50 тысяч рублей, а в Московской - за 150 тысяч рублей. После получения РВП, конечно, для беженцев уже "зеленый свет" - не нужно получать ВНЖ, жить пять лет, люди просто подают документы на гражданство и, как правило, получают его.

Товарищи законодатели, не препятствуйте на первых этапах получения гражданства. Не нужны барьеры: "временное убежище даем только в таких-то областях", а у меня там родственники может и не живут, хочу оформлять в Москве, где тетя живет, а "тогда вам временное убежище не положено - оформляйтесь, как гражданин Украины без льгот". Понятное дело, что Россия таким способом хочет ограничить Москву от наплыва людей, но если донецкому журналисту, педагогу, врачу предложили работу именно в столице, а вы ограничиваете его - гражданство можете дать только при условии проживания в Хабаровском крае. Ну, не честно же.

И еще за годы войны появились "неполноценные семьи", где глава семейства получил гражданство, живет в России и хотел бы перевезти сюда супругу, детей, но основания, что "это моя семья" - мало. А взрослые дочери и сыновья, хотят забрать родителей, но таких законов нет - если родственники, еще не означает, что можно просто так выдать паспорта. Понятно, что взрослые родители самостоятельно будут не в силах мотаться по другим областям России, заполнять тонны бумаг, а дети не смогут бросить работу и сидеть в очередях вместе с мамами и папами.

Моя подруга из Донецка два года назад получила гражданство России, живет в Москве, а вот ее маме пришлось ехать жить в Тульскую область для получения гражданства, хотя ей предложили работу в Москве. Мать и дочь уже целый год общаются по скайпу и ждут момент, когда смогут жить вместе. Остальные же беженцы ждут поправок, которые реально облегчат получение гражданства России - то, о чем говорил Владимир Путин.

И напоследок: если мы все же хотим при помощи соотечественников-иностранцев поправить демографическую ситуацию, то упрощать возвращение на родину надо не только рожденным в СССР, но и тем, кто появился на свет после распада советской страны. Все-таки 27 лет прошло, выросли целые поколения.