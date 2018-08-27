Звездное небо в сентябре: наблюдателям откроется Млечный Путь

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-27T17:14:27+03:00

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В распространенном на днях пресс-релизе астрономы Московского Планетария уверяют: сентябрь очень удобный месяц для наблюдателей Северного полушария. Особенно красив Млечный Путь, протянувшийся прямо через зенит - с юго-запада на северо-восток. Он проходит через созвездия: Стрелец, Щит, Орел, Лебедь, Ящерица, Цефей, Кассиопея, Персей, Возничий и Телец.

В сентябре продолжительность светового дня на широте Москвы будет быстро уменьшаться. К концу месяца она составит 11 часов 38 минут. Полуденное Солнца опустится на 11 градусов ближе к горизонту - с 42 до 31 градуса. А 23 сентября наступит астрономическая осень.

Полнолуние астрономы «назначили» на 25 сентября. В Московским планетарии напоминают, что назваться оно будет «Урожайным».

Фазы Луны в сентябре: от убывающей до растущей и полнолуния.

Астрономы разъясняют: каждую ночь Луна поднимается в среднем на 50 минут позднее, чем в предыдущую ночь. Но несколько дней в «окрестностях» Урожайного Полнолуния она восходит почти в одно и то же время. Фонарь Луны создает дополнительное освещение тем, кто собирает урожай и после захода Солнца.

Высоко на юго-западе будут хорошо заметны три звезды, образующие летне-осенний треугольник. Самая яркая из них – Вега (α Лиры), левее покажется Денеб (α Лебедя).

Посмотрим на Север...

... посмотрим на ЮГ.

На северо-востоке и востоке уже поднялись над горизонтом звёзды созвездия Возничий, самая яркая из которых – ярко-жёлтая Капелла. Правее и ниже Капеллы виден ярко-оранжевый Альдебаран (α Тельца), рядом с которым расположена группа звезд рассеянного звёздного скопления Гиады. Чуть выше заметен крохотный ковшик из 6 звёзд. Они принадлежат звёздному скоплению Плеяды.

Из планет Солнечной системы по вечерам будут видны: по вечерам Сатурн и Юпитер, утром – Марс и Венера

Кстати, совсем недавно — с 31 июля на 1 августа 2018 года - Марс находился очень близко к Земле. До него было всего 57,6 миллиона километров.

Красная планета не успела отлететь далеко. В сентябре Марс все еще хорошо заметен.