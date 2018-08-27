Россию предлагают поделить на макрорегионы

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-27T18:47:18+03:00

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Минэкономразвития подготовило проект "Стратегия пространственного развития России до 2025 года". Документ, предположительно, в сентябре будет рассматриваться в правительстве. Но уже привлек к себе необычно много внимания. Причина — ведомство предлагает новое экономическое деление страны (не путать с административным). Россия может быть разбита на 14 макрорегионов со своими программами развития. Точно так же, как сейчас выделены Дальний Восток и Северный Кавказ. Мы попытались разобраться, что нам с этого будет.

1. ЗАЧЕМ ЭТО НАДО

Как указывается в проекте стратегии, в России сейчас сформировалось несколько крупных центров экономического роста. А вот за их пределами — как-то тухло. То есть на значительной части территории страны вообще ничего не развивается. Вплоть до того, что даже летает большая часть населения страны из одного региона в соседний через Москву — так получается дешевле и удобнее. С экономическими связями примерно то же самое. С центром они зачастую развиты гораздо лучше, чем с соседями. С этим положением и предлагается бороться. Выделить энное количество зон роста, где подтянуть транспортную и прочую инфраструктуру, - вокруг них и формировать макрорегионы. Все это, по мысли авторов стратегии, должно ускорить рост экономики страны за счет, так сказать, внутренних резервов. А заодно и решить некоторые социальные вопросы, обозначенные в новом майском указе президента.

2. КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ

Два из макрорегионов фактически уже существуют — Дальний Восток и Северный Кавказ.

Остальные предлагается выделить, исходя из таких принципов.

- В каждом макрорегионе должен быть один или несколько крупных центров экономического роста, за счет которых можно будет подтянуть «околицы».

- Будет учитываться уже имеющаяся транспортная и энергетической инфраструктура. Или возможность ее создания. Условно говоря, в каждом макрорегионе должен быть свой транспортный хаб, позволяющий гнать товары на экспорт не через Москву, а напрямую

-также должно быть достаточно объектов социалки (или их возможно построить) — опять же условно говоря, в каждом макрорегионе должны быть, скажем, свои ведущие образовательные учреждения, доступные всем жителям макрорегиона.

Нынешнее деление на федеральные округа новая задумка не совсем повторяет. В Сибири, например, предлагается выделить аж три макрорегиона (см. «Справку «КП»).

3. КОГДА ПРОИЗОЙДЕТ?

Сама стратегия рассчитана до 2025 года. Если проект будет одобрен, дальше правительство разработает и утвердит план по реализации мероприятий стратегии. Из него должно стать понятнее, что как, а главное, за счет каких средств, предполагается реализовывать. Но очевидно, дело будет не быстрым.

Пока к предполагаемым новациям много вопросов. Сейчас, скажем делами Северного Кавказа занимается отдельное министерство. Как и Дальним Востоком. Это что, еще 12 министерств придется создать - на все макрорегионы?

- Можно так нарезать регионы, а можно по-другому, но не факт, что от этого у нас как-то что-то резко улучшится, - считает Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании ФБК.- Опыт других стран с большим количеством регионов — взять США, где с пять десятков штатов, - свидетельствует, что дело не в вариантах деления. Надо, чтобы вся страна развивалась, а не отдельные «точки роста».-

СПРАВКА «КП»

Такие предполагаются новые макрорегионы

1. Центральный

2. Центрально-Черноземный

3. Северо-Западный

4. Северный

5. Южный

6. Северо-Кавказский

7.Волго-Камский

8.Волго-Уральский

9.Уральский

10.Западно-Сибирский

11.Южно-Сибирский

12.Енисейский

13.Байкальский

14.Дальневосточный