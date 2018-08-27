Дело-«двойник» сестер Хачатурян: почему за убийство отца будут судить одного, а не трех сыновей

СЕГОДНЯ 18:01 2018-08-27T18:47:01+03:00

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Когда преступление в небольшой подмосковной деревушке Хлюпино предали огласке, большинство увидело в нем повторение громкой трагедии в семье Хачатурян. Совпадения, и правда, налицо: там три сестры, здесь три брата. Орудие убийства – нож, жертва – родной отец. Девушки пытались представить расправу как самооборону, парни решили замаскировать преступление под несчастный случай и подожгли квартиру. И в обоих случаях эти махинации следователи развалили на первом же допросе. Дочки признались, что мстили отцу за издевательства и побои, сыновья – за то, что якобы свел мать в могилу.

«ДОЧКИ УДАЛИСЬ, А СЫНОВЬЯ НЕ ОЧЕНЬ»

Но есть и разительные отличия.

- Про этого Хачатуряна из каждого утюга несется, какой был страшный человек. А Терехин-старший за всю жизнь и мухи не обидел! – распаляется соседка убитого, попросившая сохранить анонимность. – Пятерых детей поднял, хотя в нашем захолустье работы нет, мужики спиваются. Старшая дочка была ему неродная, но отличий не делал. Сначала конфеты, а потом карманные деньги всем делил поровну. И хотя дети выросли (младшему сыну – 19, старшей дочери уже за 30) и жили отдельно, дядя Андрей продолжал помогать им финансово. Последние 20 лет он каждый день с шести утра ходил по электричкам, продавал книжки и диски. Кому они сейчас нужны? А у него брали, потому что человек был добрый, юморной. Зарабатывал нормально, на хлеб с маслом хватало.

Убитый Андрей Терехин вырастил пятерых детей.

Семейной идиллии Терехиных соседки даже завидовали. На все дни рожденья глава семейства собирал в своей трешке кучу-малу. Из Москвы приезжали дочки с мужьями и детьми – и Света, и Катерина, по местным меркам, давно выбились в люди: машины, квартиры, отпуска за границей. У сыновей все было не так радужно: перебрались в Одинцово, где-то работали, жили скромно. Знакомые подмечали, что девчонки в этой семье удались – умницы и красавицы – «прямо звезды», а вот сыновья – среднячок. Старший Андрей (именно он проходит по делу подозреваемым, остальные – свидетели) и вовсе по молодости попал за решетку из-за пьяной драки. Как вышел, вроде взялся за ум: женился, родили сына. Чтобы проще было устроиться на работу, взял фамилию жены.

Сестры Светлана и Катя.

- Мы с ним вместе работали озеленителями в Одинцово, стригли газоны, - рассказывает бывший коллега задержанного. – Я и не знал, что он сидевший. Нормальный такой пацан. Один раз, правда, ввязался в драку в кафе. Но там мужик сам напросился – плевался в нашу сторону, а потом кинул окурок на наш столик. Андрюха встал и ка-а-ак вмазал ему, этот бычок чуть сжевать не заставил, еле оттащили.

ВИДЕТЬ УБИЙСТВО – НЕ ЗНАЧИТ УЧАСТВОВАТЬ

В тот день, 12 августа 29-летний Андрей, 24-летний Александр и 19-летний Виктор пришли к отцу на взводе – говорят, накипело, давно хотели поговорить о его молодой жене.

- Мать умерла лет семь-восемь назад от рака. В могилу ее никто не сводил, наоборот, Андрей крутился как мог, чтобы помочь жене, - говорит знакомый семьи. – Два года мучалась, никуда из дома не выходила. Когда умерла, он жил бобылем и не думал, что когда-нибудь женится снова.

Но четыре года назад в Хлюпино появилась молодая беженка Елена из Луганской области. Несмотря на разницу в возрасте (Соколову было 49, Лена – 34), пара быстро стала жить вместе, даже сыграли свадьбу. А в ближайшее время глава семьи собирался усыновить ее сына-школьника и прописать обоих в своей квартире. Сыновей это бесило: сами ютятся кто у жен, кто на съемной квартире, а отец квадратными метрами распоряжается. Да еще жене ни в чем не отказывает – отправил на море вместе с мальцом.

Елена приехала в Подмосковье из Луганской области.

- Больше остальных кипятился Андрюха, - продолжает наш собеседник. – В тот вечер разговор шел на повышенных тонах. Когда отец заявил: «Буду жить, как хочу, а ты зарабатывай на квартиру сам», сын схватился за нож. Тот даже вскрикнуть не успел. Все было тихо, а шум поднялся, уже когда квартира стала гореть.

Соседи видели, как трое братьев убегают в направлении парка. Младший спрятался в гаражах, старшие успели уехать в Одинцово – говорят, хотели попрощаться с женами и детьми. В считанные часы полиция вычислила всех троих. Но младших тут же отпустили.

- Подозреваемым по делу проходит только старший брат, и у нас нет сомнений, что он действовал в одиночку по собственной инициативе, - объясняет наш источник в следствии. – Двое других сыновей все видели, но никак не помогали ему. На их глазах убийство произошло, парни впали в ступор, это нормальная реакция. Да и удар был один-единственный! Поэтому они не соучастники, а свидетели. И сейчас находятся дома, никто не ограничивал их в передвижениях.

Между тем, местные все-таки уверены, что Андрей взял вину на себя. Да и родные сестры называют убийцами всех троих братьев и полностью оборвали общение с младшими.

- Если бы в убийстве участвовали все трое, то свалить на одного в чем-то было бы грамотным решением, так как автоматически уменьшает срок, - уверен Игорь Маркелов, адвокат, бывший следователь уголовного розыска. – Срок за убийство – до 15 лет, а за убийство группой лиц по предварительному сговору – вплоть до пожизненного. Но в данном случае, если младшие братья не помогали старшему – не подговаривали его на преступление, не подавали нож, не помогали поджигать квартиру, то соучастниками они не являются. И даже то, что они сбежали и не заявили в полицию – не преступление. По закону вы не обязаны свидетельствовать против близких родственников.