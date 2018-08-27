СЕГОДНЯ 18:09 2018-08-27T18:27:01+03:00

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Тверской суд Москвы, как и обещалось в субботу после задержания блогера Алексея Навального, рассмотрел в понедельник, 27 августа, его дело. Подтвердилось и то обстоятельство, что основанием для задержания стало проведение в январе несанкционированной акции протеста под названием «Забастовка избирателей».

В качестве наказания за это нарушение Тверской суд приговорил Алексея Навального к 30 суткам административного ареста.

На заседании суда были заслушаны показания свидетеля задержания Навального в январе, а также продемонстрированы отрывки из видеообращений Навального с призывами к проведению несогласованной акции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666032" frameborder="0"></iframe> Навального арестовали на 30 суток.

- Признать Навального лицом, совершившим административное правонарушение, и назначить ему административный арест сроком на 30 суток», — вынес приговор судья Алексей Стеклиев. Сразу после этого Навальный вновь призвал своих сторонников выходить на акцию протеста 9 сентября.

Кстати, власти Москвы в воскресенье отказали заявителям этой акции протеста в ее проведении. Свое решение они мотивировали тем, что кроме выборов, в этот день будет праздноваться День города, проводиться массовые народные гуляния и прочие массовые мероприятия.

Так что, если сторонники Навального попытаются провести свою несогласованную акцию протеста, то Алексей может быть привлечен к ответственности и за это. Благо фактических материалов для этого хватает. Сам же он, получается, не сможет принять участия в акции, на которую призывает, ни при каких условиях.

Напомним, это не первый арест оппозиционера. Весной один из районных судов столицы уже арестовывал его также на 30 суток.