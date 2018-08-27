Лада «Vesta» уехала в Казань!

СЕГОДНЯ 20:00 2018-08-27T20:58:32+03:00

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25 августа, в минувший уикенд, в Чеченской Республике на территории Российского университета спецназа, в Гудермесе прошла «Гонка Героев» — российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности, организованный «Лигой Героев» совместно с РУС. Он стал рекордным по размеру призового фонда и самым сложным за всю историю проекта.

Участники Гонки преодолели «рукоходы», тоннели, «Полосы разведчика», взбирались на «Эверест», совершали «Прыжки в бездну». Перепады высот на трассе достигали от 70 до 200 метров от точки старта. Спортсмены переправлялись на канатах над бурной горной рекой и прошли множество других преград, в том числе, и огневой рубеж, который стал главной особенностью трассы в Чеченской Республике. Препятствие стало настоящей интригой этапа на финише, прохождение которого внесло значительные коррективы на результаты фаворитов гонки. Таким образом, итоги забега стали неожиданностью даже для самих победителей чемпионата.

Участники Гонки преодолели «рукоходы», тоннели, «Полосы разведчика», взбирались на «Эверест», совершали «Прыжки в бездну».

В торжественной церемонии открытия мероприятия приняли участие Советник Главы Чеченской Республики, Депутат Государственной Думы России Адам Делимханов, Помощник Главы Чеченской Республики по силовому блоку, Первый заместитель Начальника Управления Росгвардии по Чеченской Республике Даниил Мартынов, Заместитель руководителя проекта «Гонка Героев» Руслан Исхаков и известная телеведущая Первого Канала Юлия Барановская.

«По оценке экспертов, гостей и организаторов прошедший в Чеченской Республике массовый экстремальный забег с препятствиями стал самым масштабным и зрелищным этапом за всю историю проекта "Лиги Героев". Он был организован совместно с Российским Университетом Спецназа. По самой живописной, захватывающей и одновременно сложной трассе пробежало более двух тысяч участников. Все они смогли почувствовать себя настоящими спецназовцами. Забег прошел на усовершенствованной 9-ти километровой трассе с 40 препятствиями различной сложности, предназначенными для занятий сотрудников спецподразделений», - отметил Даниил Мартынов, Помощник Главы Чеченской Республики по силовому блоку, Первый заместитель Начальника Управления Росгвардии по Чеченской Республике.

Перепады высот на трассе достигали от 70 до 200 метров от точки старта.

Забег проводился в формате чемпионата в индивидуальном, парном и командном зачетах. Также проходил и массовый старт. Призёры, занявшие 3-е и 2-е места и победители чемпионата получили денежные вознаграждения из призового фонда в 3 500 000 руб., предоставленного Региональным Общественным Фондом им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Главный приз - автомобиль Лада "Vesta" получил победитель в мужском индивидуальном зачёте Иван Дегтярев из Казани. Победительница в женском зачёте Анастасия Михина из Москвы получила 300 000 руб., а в парном зачёте москвичам Егору Беляеву и Алисе Петровой вручили 450 000 руб. Также спортсмены из Москвы одержали победу в командном зачёте, выиграв сертификат на сумму 800 000 рублей.

«Чеченская Республика - очень спортивная. И если начинать следить за «Гонкой Героев», то нужно начинать с того места, где в это вкладываются по полной программе, - отметила телеведущая Юлия Барановская. - То, что сделали участники сегодня - это просто для меня за гранью добра и зла! Горжусь за каждого из тех, кто участвовал в этой гонке. То, что здесь происходит поразит любого человека. Огромное спасибо!»

В Гудермесе прошла «Гонка Героев» — российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности

Для участников, зрителей и болельщиков работала фан-зона нового формата. В ней демонстрировалась боевая техника, в том числе и боевые багги «Чаборз»* М3 и М6, а также багги на гусеничном ходу, который прошел испытания в Арктике. Также были организованы показательные выступления спецподразделений Чеченской Республики. Своей зрелищностью зрителей покорило парашютное десантирование инструкторов РУС и сотрудников Росгвардии по Чеченской Республике. В воздухе они развернули флаги России, Чеченской Республики и «Гонки Героев». Воспитанники кадетского корпуса им. Первого Президента Чеченской Республики, Героя России, А-Х. Кадырова продемонстрировали выполнение приемов рукопашного боя и акробатических элементов, которые используются в базовой программе по подготовке войск Специального назначения. Была организована концертная программа с участием популярных российских ди-джеев и звёзд чеченской эстрады. На территории проведения забега работала площадка Street Workout и зона бесплатного питания. Кроме того, вниманию посетителей мероприятия были представлены спортивные и развлекательные активности: аквагрим, гирятлон, татами.