Первокурсников в Тимирязевской академии встретили насыщенной программой

СЕГОДНЯ 20:55 2018-08-27T21:15:50+03:00

Перед началом учебного года для новых студентов в главном аграрном подготовили экскурсии, мастер-классы, кинопоказы и многое другое

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Совсем скоро в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева начнется новый учебный год, и для кого-то он наступит впервые. Специалисты Управления по воспитательной работе академии к встрече студентов подготовились основательно: для первокурсников главного аграрного разработали насыщенную трудовую и культурно-спортивную программу. В Тимирязевке сделали все, чтобы оставшиеся перед началом занятий дни они провели максимально плодотворно и интересно.

С утра ребята помогают подготовить корпуса и лаборатории университета к 1 сентября, а после обеда их ждут разнообразные досуговые мероприятия. Каждый день с 20 по 31 августа для студентов проводятся экскурсии по территории Тимирязевской академии и уникальным тематическим музеям, познавательные прогулки по Москве, спортивные мастер-классы, показы фильмов в студенческом кинозале TimFilm.

С утра ребята помогают готовить к занятиям корпуса и лаборатории университета. Фото: timacad.ru

Первокурсники уже побывали в нескольких музеях Тимирязевской академии — в Почвенно-агрономическом музее им. В.Р. Вильямса, Научно-художественном музее коневодства, в Музее-квартире К.А. Тимирязева и Музее истории мелиорации и гидротехнии им. А.Н. Костякова. Познакомились студенты и с главными достопримечательностями российской столицы: с Красной площадью и Кремлем, парком «Зарядье», музеем-заповедником «Царицыно». Для самых активных и спортивных на стадионе РГАУ-МСХА проводятся спортивные занятия, а в кинозале Timfilm все желающие могут посмотреть бестселлеры отечественного и зарубежного кинопроката - например, российский фильм "Движение вверх" и оскароносную голливудскую картину "Король говорит".

- Для нас это возможность не только хорошо провести время, но и найти друзей, – рассказывает Екатерина Тимонина, первокурсница профиля «Экспертиза и управление недвижимостью» из Ставропольского края. – Я влюбилась в академию ещё в марте, приехав с родителями на день открытых дверей, где каждый факультет презентовал свои достижения. Пообщавшись с преподавателями и студентами, решила, что хочу учиться только здесь!

Первокурсники уже побывали в нескольких музеях Тимирязевской академии, познакомились с ее историей и уникальными ландшафтами. Фото: timacad.ru

Участвуя в подготовке корпусов и лабораторий к началу занятий, первокурсники совмещают приятно с полезным: знакомятся с территорией вуза, узнают много интересного об истории университета, изучают уникальные растения, которые растут в теплицах и украшают аллеи академии. Будущие студенты факультета садоводства и ландшафтной архитектуры, например, исследовали разнообразие сортов яблок и груш в питомнике плодово-ягодных и декоративных культур Мичуринского сада.

- Работая в Мичуринском саду, мы узнали много интересного из его истории. Например, что с некоторые сорта груш растут здесь с 1932 года, с момента основания сада, – рассказала первокурсница Ольга Торубарова из Курска. Девушка мечтает стать ландшафтным дизайнером и собирается связать свою жизнь с изучением декоративных растений.

Будущие студенты факультета садоводства и ландшафтной архитектуры исследовали разнообразие сортов яблок и груш в питомнике плодово-ягодных и декоративных культур Мичуринского сада. Фото: timacad.ru

Студенты заселяются в общежития, знакомятся с соседями по комнатам, изучают распорядок дня в студенческом кампусе.

– Тимирязевка встретила нас тепло и радушно, и мы готовы ответить тем же! – говорит студентка Екатерина Тимонина.