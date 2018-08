В России насчитали 2,2 миллиона молодых бездельников

СЕГОДНЯ 21:22 2018-08-27T21:30:26+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Безработная молодежь в возрасте 20–24 лет это, как правило горожане с плохим образованием. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Для молодых людей, которые по разным причинам не нашли себя на рынке труда социологи изобрели особый термин: NEET - аббревиатура от Not in Employment, Education or Training, это означает, что человек не работает и не учится.

В ходе исследования, которое проводила Высшая школа экономики таких лоботрясов в России насчитали 2,2 миллиона или 15% от всей молодежи в возрасте до 24 лет. Впрочем, называть молодых людей бездельниками не совсем правильно. Эту категорию делят на две группы: NEET-безработные - они бездельничают вынужденно, но работу ищут и готовы к ней приступить. И NEET-неактивные - они ничего не делают и не собираются.

Безработная молодежь в возрасте 20–24 лет это, как правило горожане с плохим образованием. Причем, если в 90-е это были в основном пэтэушники, то теперь работу не могут себе найти выпускники второсортных вузов. Несмотря на то, что Роскомнадзор регулярно устраивает чистку рядов, в стране еще велико число «шарашкиных контор», которые занимаются имитацией обучения, а по-сути дела торгуют дипломами.

Среди тех, кто принципиально не хочет ни учиться, ни работать, уверенно доминируют представительницы слабого пола, они составляют 70 процентов в возрастной категории 20-24 года. Это девушки, которые быстро выскочили замуж, при этом образовательный багаж их крайне скуден. Треть экономически неактивных молодых людей (33– 36%) закончили только среднюю школу, пятая часть (17-20%) может похвастаться дипломом колледжа или техникума. Сельская молодежь все больше рискует попасть в категорию бездельников поневоле, поскольку количество рабочих мест на селе сокращается, а ехать на заработки в город мешают большие финансовые издержки (по карману бьет аренда жилья и дороговизна городской жизни). Отсутствие образования, опыта, может привести к тому, что социальный статус «не учусь и не работаю» может стать хроническим и эти парни и девушки будут сидеть на шее у родственников или государства, даже когда станут взрослыми людьми. В качестве «лекарства» от безнадеги молодежи полезны переезды в крупные мегаполисы, где больше возможностей получить образование и работу. В Москве и Питере 59% молодых в течение года покидают группу NEET-безработных.

Впрочем, на фоне других стран наша ситуация не выглядит вопиющей. В Турции в группу NEET входит 30% молодежи. В странах юга Европы (Испания, Греция, Италия, Хорватия, Болгария) таких бедолаг - каждый четвертый.