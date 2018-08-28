СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-28T13:40:13+03:00

Для полного счастья... Чего россиянам не хватает на отдыхе

Александра Кочнева и Михаил Антонов обсуждают главные летние темы в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Для полного счастья... Чего россиянам не хватает на отдыхе

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- Россияне в 2019 году получат персональные кредитные рейтинги

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