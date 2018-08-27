Впервые в истории первая ракетка мира проиграла стартовый матч US Open

27 Авг. 22:22 2018-08-27T22:27:38+03:00

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Настоящей сенсацией начался Открытый чемпионат США по теннису. В первом же поединке на турнире первая ракетка мира, Симона Халеп из Румынии, проиграла свой поединок.

Всего лишь в двух партиях Халеп уступила Кайе Канели из Эстонии. Итоговый счет поединка - 2:6, 4:6. Это была вторая встреча двух спортсменок. Ранее они встречались в турнире в Дохе в 2014 году и Халеп в трех партиях тогда одержала победу.

Это - первый в истории случай, когда теннисистка, бывшая первой перед Открытым чемпионатом США по теннису, проиграла в стартовой игре. К слову, год назад Симона Халеп в стартовой игре проиграла тоже. Она тогда была посеяна по вторым номером и уступила нашей Марии Шараповой, которая получила специальное приглашение уайл-карт на турнир.

Следующим соперником эстонки Канели на турнире станет Джил Тайхманн из Швейцарии. Завершится Открытый чемпионат США по теннису подойдет к концу 9 сентября.