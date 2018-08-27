2018-08-27T22:27:38+03:00
Спорт

Впервые в истории первая ракетка мира проиграла стартовый матч US Open

Симона Халеп в двух партиях проиграла Кайе Канепи из Эстонии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Симона Халеп покидает Открытый чемпионат США по теннису.Симона Халеп покидает Открытый чемпионат США по теннису.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Настоящей сенсацией начался Открытый чемпионат США по теннису. В первом же поединке на турнире первая ракетка мира, Симона Халеп из Румынии, проиграла свой поединок.

Всего лишь в двух партиях Халеп уступила Кайе Канели из Эстонии. Итоговый счет поединка - 2:6, 4:6. Это была вторая встреча двух спортсменок. Ранее они встречались в турнире в Дохе в 2014 году и Халеп в трех партиях тогда одержала победу.

Это - первый в истории случай, когда теннисистка, бывшая первой перед Открытым чемпионатом США по теннису, проиграла в стартовой игре. К слову, год назад Симона Халеп в стартовой игре проиграла тоже. Она тогда была посеяна по вторым номером и уступила нашей Марии Шараповой, которая получила специальное приглашение уайл-карт на турнир.

Следующим соперником эстонки Канели на турнире станет Джил Тайхманн из Швейцарии. Завершится Открытый чемпионат США по теннису подойдет к концу 9 сентября.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жириновский просит назначать классными руководителями только мужчин
Турчинов рассказал о военных тратах Украины в 2019 году
Маккейн перед смертью раскритиковал Трампа
Киев и Евросоюз согласовали выделение макрофинансовой помощи Украине
Глава МИД Германии призвал ЕС развивать добрососедские отношения с Россией «ради собственной безопасности»
Козловский снимается в топовых западных сериалах
Трамп и Меркель попросят Россию «повлиять» на Дамаск для предотвращения эскалации в Идлибе
В сети опубликовали видео с отдыха Владимира Путина в Тыве
Сергей Зверев поделился впечатлениями от досмотра в аэропорту Иркутска
Рябков: Решение об ответных санкциях против США примет президент
Ударная группа кораблей ТОФ поразила крылатыми ракетами учебные мишени
Новак: В Минэнерго не видят риска подорожания бензина в 2019 году
Дональд Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения с Мексикой
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец»
Силуанов: Правительство подготовило меры на случай санкций США против госдолга РФ
Появились фото с отдыха Путина в горах Тывы
Владимир Путин подписал указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса»
Пользователи соцсетей высмеяли подвернутые штанины главы МИД Украины