2018-08-28T14:42:55+03:00
Личные деньги

Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Чем это обернется?

Разбираемся в этих вопросах в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»
Евгений БЕЛЯКОВ
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Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Чем это обернется?Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Чем это обернется?
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Главные темы:

- Что реально грозит российской экономике от санкций?

- Россию поделят на 14 макрорегионов

- Путин: Необходим справедливый подход к изменению пенсионной системы

- Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Чем это обернется?

- Прямо в яблочко: как не промахнуться, выбирая антоновку и белый налив

Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Чем это обернется?

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