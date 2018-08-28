Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Чем это обернется?
Разбираемся в этих вопросах в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»
Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Чем это обернется?
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Главные темы:
- Что реально грозит российской экономике от санкций?
- Россию поделят на 14 макрорегионов
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- Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Чем это обернется?
- Прямо в яблочко: как не промахнуться, выбирая антоновку и белый налив
Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Чем это обернется?
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