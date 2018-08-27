2018-08-27T22:38:12+03:00
Спорт

Украинского вратаря Лунина на год убрали из мадридского "Реала"

19-летний голкипер перешел на правах аренды в клуб "Леганес"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Андрей Лунин не успел дебютировать за мадридский "Реал" в официальных матчах.Андрей Лунин не успел дебютировать за мадридский "Реал" в официальных матчах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 27 августа, мадридский "Реал" официально объявил о переходе в другой клуб одного из своих новичков. 19-летний украинский вратарь Андрей Лунин, пополнивший состав команды этим летом, покинул команду. Он нынешний сезон проведет на правах аренды в клубе "Леганес", который расположен в пригороде Мадрида.

Перешедший в "Реал" из луганской "Зари" Лунин, как сообщалось, этим летом интересовал такие клубы, как "Вальядолид", "Эльче" и "Райо Вальекано". В мадридской команде у молодого вратаря мало шансов на попадание в основной состав. Первые номера команды - Кейлор Навас и перешедший нынешним летом из лондонского "Челси" бельгийский вратарь Тибо Куртуа.

Как сообщалось ранее, переход Андрея Лунина в "Реал" обошелся в 14 миллионов евро. В официальных матчах украинский вратарь не сыграл ни одной игры за основной состав. Новый клуб Лунина последние два сезона занимал стабильно 17-е место по итогам сезона в высшей лиге испанского первенства.

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