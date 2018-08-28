Путин - о будущих пенсиях: Мы не можем руководствоваться известным принципом «После меня — хоть потоп»
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Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главные темы:
- Владимир Путин - о будущих пенсиях: Мы не можем руководствоваться известным принципом «После меня — хоть потоп»
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Путин - о будущих пенсиях: Мы не можем руководствоваться известным принципом «После меня — хоть потоп»
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