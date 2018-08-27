Форвард "Спартака" Луис Адриано дисквалифицирован на три матча под эгидой УЕФА
Бразильский форвард московского "Спартака" Луис Адриано пропустит три ближайших матча под эгидой УЕФА. Он официально дисквалифицирован главной футбольной организацией Европы за то, что был удален в поединке Лиги Чемпионов против греческого ПАОК.
14 августа встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 0:0. Луис Адриано получил красную карточку за неспортивное поведения. А из-за поражения в первой игре в Греции со счетом 2:3 московский клуб не смог продолжить борьбу за выход в групповой этап Лиги Чемпионов. Теперь "Спартак" сыграет точно нынешней осенью на групповом этапе Лиги Европы.
Сам Луис Адриано уже после матча попросил прощения за свой поступок. А как потом заявил вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов, бразильский футболист извинился перед командой и болельщиками. На него решено было все же наложить штраф.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 31 августа. Он пройдет с 20 сентября по 13 декабря. Согласно расписанию, бразильский легионер "Спартака" Луис Адриано сможет при идеальном раскладе сыграть в Лиге Европы лишь в начале ноября, когда пройдет 4-й тур группового этапа соревнований.
За выход в групповой этап Лиги Европы продолжают борьбу питерский "Зенит" и ФК "Уфа". А помимо "Спартака" уже место в осенней стадии турнира себе обеспечил ФК "Краснодар".