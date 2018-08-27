2018-08-27T22:50:38+03:00
Спорт

Форвард "Спартака" Луис Адриано дисквалифицирован на три матча под эгидой УЕФА

Ранее футболист был удален в матче Лиги Чемпионов против ПАОК
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Луиз Адриано пропустит три матча группового этапа Лиги Европы.Луиз Адриано пропустит три матча группового этапа Лиги Европы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бразильский форвард московского "Спартака" Луис Адриано пропустит три ближайших матча под эгидой УЕФА. Он официально дисквалифицирован главной футбольной организацией Европы за то, что был удален в поединке Лиги Чемпионов против греческого ПАОК.

14 августа встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 0:0. Луис Адриано получил красную карточку за неспортивное поведения. А из-за поражения в первой игре в Греции со счетом 2:3 московский клуб не смог продолжить борьбу за выход в групповой этап Лиги Чемпионов. Теперь "Спартак" сыграет точно нынешней осенью на групповом этапе Лиги Европы.

Сам Луис Адриано уже после матча попросил прощения за свой поступок. А как потом заявил вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов, бразильский футболист извинился перед командой и болельщиками. На него решено было все же наложить штраф.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 31 августа. Он пройдет с 20 сентября по 13 декабря. Согласно расписанию, бразильский легионер "Спартака" Луис Адриано сможет при идеальном раскладе сыграть в Лиге Европы лишь в начале ноября, когда пройдет 4-й тур группового этапа соревнований.

За выход в групповой этап Лиги Европы продолжают борьбу питерский "Зенит" и ФК "Уфа". А помимо "Спартака" уже место в осенней стадии турнира себе обеспечил ФК "Краснодар".

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