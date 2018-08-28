«Всегда будут бить и предавать»: Дакота набросилась на отца после новости об изменах мужа

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-28T14:22:28+03:00

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Рита Дакота была настолько раздавлена новостью об изменах мужа Влада Соколовского, что приняла решение отменить выступления до осени, взяла паузу, чтобы прийти в себя. Однако, от большого концерта в Питере исполнительница отказаться не могла, слишком много поклонников ждали ее в северной столице. И этот концерт прошел «на разрыв аорты», Дакота была максимально откровенна во время него. В какой-то момент Дакоту потянуло на откровения.

«Девочки меня поймут, потому что в отношениях с мужчинами никогда не бывает просто, если у вас сложные отношения с отцом. Я никогда в жизни не говорила про папу, никогда не пела, но я нашла в себе силы написать об этом песню. Пока я не переживу эту боль, пока не сублимирую ее в творчество, пока не откажусь от этого сознания жертвы маленькой 12-летней девочки, то меня все мужчины будут предавать: кто-то будет изменять, кто-то будет бить, кто-то будет бухать — так работает вселенная. К сожалению, все наши проблемы из детства!» — призналась певица, после чего красавица расплакалась. Что тут началось? Поклонники начали хором кричать имя певицы. После того, как супруга Влада Соколовского вытерла слезы, она призналась, что всю жизнь занималась творчеством, чтобы отец ею гордился.

Надо отметить, что в Санкт-Петербург «фабрикантка» приехала с мамой. И Дакота со сцены поблагодарила самого близкого своего человека, и призналась, что хочет быть «хоть чуть-чуть похожей» на нее. Также Дакота заявила, что несмотря на личную трагедию песен про бывшего мужа не будет.

«Все ждут, что я спою сейчас песню о Владе, о том, что я чувствую, про измены, про предательство, но я не хочу! И не буду писать песни о том, как мне больно. Не буду хайпить на своих внутренних трагедиях!» — добавила артистка.

Напомним, что сейчас Рита Дакота переживает развод с Владом Соколовским. Музыканты казались безупречной парой: они вели видеоблог, поддерживали друг друга и публиковали нежные фото в своих соцсетях. Однако позже Рита призналась: Влад изменял ей на протяжении всех их отношений. Сейчас в суде звездная пара пытается разделить совместно нажитое имущество.