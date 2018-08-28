Лера Кудрявцева выйдет из декрета спустя три недели после рождения ребенка

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-28T14:33:02+03:00

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«Комсомолка» на днях писала про Еву Лонгорию, которая вышла из декрета, чтобы продюсировать новый проект через два месяца после рождения малыша, но оказалось, что наши звездные мамочки дадут фору западным. Так, Лера Кудрявцева, которая на прошлой недели родила дочь, собралась на работу через три недели после выписки из роддома. Красавица - блондинка станет одной из ведущих конкурса «Новая волна» в Сочи. Фестиваль пройдет в начале сентября.

«Лера рассматривала возможность отказаться от участия в этом мероприятии. Ведь ребеночек мог родиться позже поставленного срока. Но все, к счастью, произошло вовремя. Поэтому молодая мама, которая является настоящим символом и музой проекта Игоря Крутого, решила все-таки прервать декретный отпуск. И это было не самое простое решение, ведь с малышкой ей придется расстаться почти на целую неделю, – прокомментировал источник в интервью «СтарХИТу».

А если учесть, что Кудрявцева должна выглядеть на сцене великолепно, Кудрявцева уже села на диету и исключила из своего рациона любые жирные продукты. Чуть позже, когда разрешат врачи, ведущая программы «Секрет на миллион» планирует подключить и физнагрузки.

Напомним, что Лера Кудрявцева подарила первую дочку своему супругу Игорю Макарову. Звездную маму не смутил ее возраст – 47 лет, она выносила и родила ребенка сама. Малышку назвали Машей. Влюбленные поженились в 2013 году. Несмотря на разницу в возрасте (телеведущая старше спортсмена на 16 лет), в их семье царит гармония. Супруги не раз говорили о желании завести совместных детей, однако попытки никак не увенчались успехом. У Леры уже есть сын от первого брака с барабанщиком «Ласкового мая» – 28-летний Жан. Для Игоря дочь стала первенцем.

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