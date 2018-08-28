2018-08-28T15:16:02+03:00
Звезды

«Начал с самых низов- кухни»: 16-летний сын Наташи Королевой работает в ресторане

Парень решил заработать свои первые деньги
Ольга АНТОНОВА
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16-летний Архип хочет связать свою судьбу с ресторанным бизнесом16-летний Архип хочет связать свою судьбу с ресторанным бизнесомФото: Личный архив
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Мы как уже привыкли, что наследники звездных пар должны пойти по стопам родителей и стремится реализовать себя в сфере шоубизнеса, однако, единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко удивил, заявив, что блеск софитов его интересует мало. 16-летний Архип хочет связать свою судьбу с ресторанным бизнесом и уже пробует работать в этой сфере. На днях 16-летний подросток, который вместе с бабушкой живет в Майями, прилетел в Москву и устроился в ресторан помощником шеф-повара.

«Он мечтает стать ресторатором. Поэтому изъявил желание поработать в этой сфере. Как полагается, начал с самых низов – кухни», – рассказалего отец в интервью «Стархиту».

Архип, выполняет различные поручения: смотрит, как готовятся блюда, разбирается в тонкостях ресторанного дела, пробует сам готовить. Глушко отметил, что они с Наташей очень гордятся своим сыном, потому что к любому делу мальчик подходит основательно.

Надо отметить, что наследник как и его очень спортивный папа любит тренировки и частенько они вместе занимаются в тренажерном зале. Одно из таких занятий запечатлела на видео мама Архипа, отметив, что с таким папой на диване не поваляешься.

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