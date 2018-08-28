2018-08-28T18:21:27+03:00
Общество

Студенты из Китая выбирают Тимирязевскую академию

В этом году в главном аграрном вузе страны будет учиться рекордное число гостей из Поднебесной
Ксения БОГДАНОВА
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Студенты из города Жичжао провинции Шаньдун после окончания третьего курса приехали в Москву, чтобы учиться в главном аграрном университете. Фото: timacad.ruСтуденты из города Жичжао провинции Шаньдун после окончания третьего курса приехали в Москву, чтобы учиться в главном аграрном университете. Фото: timacad.ru
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Ряды студентов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в этом году пополнились рекордным числом студентов из Китая: 74 учащихся Шаньдунского гидротехнического института собираются продолжить образование в главном аграрном вузе России. Ребята уже прилетели в Москву из Поднебесной и осваиваются перед началом занятий.

Между Тимирязевской академией и Шаньдунским гидротехническим институтом уже 14 лет действует договор о сотрудничестве. В рамках соглашения студенты из города Жичжао провинции Шаньдун после окончания третьего курса приехали в Москву, чтобы учиться в главном аграрном университете. Желающих стать студентами Тимирязевки было гораздо больше, но по итогам конкурсного отбора, который проводился в апреле этого года, путевки в Россию получили 74 человека. Трое студентов начнут занятия на факультете агрономии и биотехнологии, остальные – в Институте мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова. В ближайшее время ребятам предстоят вступительные испытания, которые позволят им определиться с дальнейшим выбором: будут ли они учиться на подготовительных курсах или поступят на первый курс бакалавриата.

Гости из Поднебесной уже заселились в общежития Тимирязевской академии, сейчас они знакомятся с соседями по комнатам и привыкают к распорядку дня в студенческом кампусе. По словам китайцев, проживание вместе с русскими студентами поможет им быстрее усовершенствовать знания языка. Иностранные студенты осмотрели территорию Тимирязевки, которая привела их в полный восторг, и с нетерпением ждут начала занятий.

Сегодня в РГАУ-МСХА получают высшее образование студенты из 50 стран мира. Прежде, чем приступить к полноценным занятиям по будущим специальностям, иностранцы обычно проходят адаптационный курс на подготовительном отделении: учат русский язык, занимаются математикой, физикой, химией, экономикой и т. д.

В прошлом году в Тимирязевской академии открылся международный студенческий клуб TIMSTUDY, организованный на базе подготовительного отделения для иностранных граждан. Социальный проект помогает российским студентам выучить иностранные языки, а иностранцам, приезжающим на учебу в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева – адаптироваться в новой для них среде. В формате клуба студенты общаются, помогают друг другу, вместе посещают культурные места столицы, изучают историю и традиции разных народов и просто весело и интересно проводят время вместе.

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