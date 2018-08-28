Первокурсников приглашают в студотряды Тимирязевской академии

СЕГОДНЯ 20:40 2018-08-28T20:50:53+03:00

Строительный, педагогический, поисковый, сельскохозяйственный — в главном аграрном действуют восемь студенческих отрядов, где каждый найдет занятие по душе

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Студенты-первокурсники Тимирязевской академии вливаются в дружную семью главного аграрного. Одни из самых активных участников в университетской жизни — студенческие отряды. Их в университете восемь, каждый — со своим профилем. Именно сейчас у первокурсников есть возможность определиться с выбором и вступить в ряды одного из них. Студотряды дарят учащимся Тимирязевки бесценный опыт, друзей и воспоминания, которые останутся с ними на всю жизнь.

Единая команда студенческих отрядов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева сложилась более десяти лет назад. С тех пор число их участников выросло в разы. Каждый из студотрядов занимается своим направлением: за их деятельностью и мероприятиями студенты и будущие абитуриенты следят в соцсетях.

Студенческий строительный отряд «Столица» работает на крупнейших стройках Москвы и всей России. И, конечно заботится о красоте и благоустройстве территории родного университета. Его бойцы получают бесценный опыт строителей, который позволяет им не только объездить разные уголки страны, но и неплохо подзаработать.

Студенческий педагогический отряд «Огонек» готовит воспитателей для детских лагерей России. Каждое лето его участники разъезжаются по разным регионам страны и работают вожатыми. По итогам 2017 года «Огонек» был признан лучшим педагогическим отрядом «Москвы», успешно поработав в оздоровительном лагере Минсельхоза.

Сельскохозяйственный отряд «Кристалл» вырастил немало специалистов по ландшафтному дизайну. Фото: Вконтакте.

Сервисный отряд «Восход» каждое лето проводит на черноморском побережье: его бойцы работают в лучших гостиницах Крыма в сфере сервиса. Кто знает, возможно в будущем из этих ребят вырастут топ-менеджеры престижных курортов и владельцы собственных отелей.

Оперативный отряд «Тимирязевец» следит за порядком. В него попадают самые сильные и активные ребята: бойцы отряда помогают правоохранительным органам и Управлению безопасности РГАУ-МСХА патрулировать территорию университета и следят за порядком на всех праздниках вуза. Часто ребят привлекают и к охране порядка на спортивных и развлекательных мероприятиях Москвы.

Участники отряда проводников «Синогер» влюблены в романтику железных дорог: ребята объехали все Россию и увидели из окна поезда самые красивые места нашей родины.

Сельскохозяйственный отряд «Кристалл» вырастил немало специалистов по ландшафтному дизайну: его участники занимаются озеленением и благоустройством территории университета. Это художественные натуры, тонко чувствующие гармонию природы и красоту растений. Участие в этом отряде представляет отличную возможность будущим специалистам по растениям совмещать теоретические занятия с практикой.

Участники отряда проводников «Синогер» влюблены в романтику железных дорог. Фото: Вконтакте.

Бойцы добровольной пожарной дружины «Тимирязевец» проходят обучение в центрах подготовки МЧС под наблюдением профессиональных инструкторов. Уже со студенческой скамьи ребята овладевают всеми необходимыми навыками для тушения пожаров.

У поискового отряда «Поиск им. С.В.Садовского» - трудная, но почетная миссия. Отряд сохраняет память о воинах, павших на полях Великой Отечественной войны, и воскрешает имена тех, кто считался давно пропавшим без вести. Его бойцы участвуют в экспедициях по местам боивой славы, осуществляют поиск и предают земле останки погибших воинов.