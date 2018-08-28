2018-08-28T07:52:35+03:00
Спорт

Россиянин Даниил Медведев пробился во второй круг US Open, победив соотечественника

Встреча против Евгения Донского продолжалась два часа
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Российский теннисист Даниил Медведев.Российский теннисист Даниил Медведев.Фото: REUTERS
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Успешно стартовал на Открытом чемпионате США по теннису российский теннисист Даниил Медведев. Он в трех партиях обыграл своего соотечественника Евгения Донского. Турнир проходит на кортах Нью-Йорка.

Стартовый поединок одного из лучших российских теннисистов на данный момент продолжался 2 часа и 4 минуты. Итоговый счет встречи - 7:5, 6:4, 6:2 в пользу Даниила Медведева. Это была вторая встреча двух спортсменов и в прошлый раз победу одержал Донской.

Напомним, что перед US Open Медведев одержал победу на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме. Для него эта победа стала второй в карьере и в нынешнем сезоне. Первый успех к нему пришел, к слову, перед Открытым чемпионатом Австралии.

Теперь в следующем поединке Медведев сыграть против победителя матча, в котором встретятся Томми Робредо из Испании и Стефанос Циципас из Греции, который посеян на турнире под номером 15.

Для Даниила Медведева, которому 22 года, это - третье участие в US Open. И он идет последовательно. В 2016 году не пробился через квалификацию, через год уступил в первом круге. А теперь же сыграет второй матч на этом крупном турнире.

Открытый чемпионат США по теннису продлится вплоть до 9 сентября.

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