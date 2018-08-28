2018-08-28T08:42:00+03:00
Спорт

"Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо разгромлен дома 0:3 "Тоттенхэмом"

После трех матчей старта сезона манкунианцы идут на 13 месте
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лукас Моура забил дважды в ворота "МЮ".Лукас Моура забил дважды в ворота "МЮ".Фото: REUTERS
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Футболисты "Манчестер Юнайтед" были разгромлены в 3 туре чемпионата Англии в Премьер-Лиге. Приехавший к ним в гости лондонский "Тоттенхэм" одержал победу со счетом 3:0. Для "шпор" этот выигрыш стал третьим подряд в трех турах на старте нынешнего сезона.

Исход встречи, по сути, решили два гола за пару минут в начале второго тайма. Счет открыл Харри Кейн на 50-й минуте, а через пару минут Лукас Моура удвоил преимущество. А на 84-й минуте Моура поставил точку в матче, забив третий гол.

Для "Тоттенхэма эта игра стала по-своему переломной. Они выиграли в Манчестере у "Юнайтед" впервые с 2014 года. А "Манчестер Юнайтед" и вовсе впервые с марта 2014 года проиграл дома с разницей в три гола. Тогда они проиграли "соседям" из "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

После трех туров "Тоттенхэм" в числе лидеров Премьер-Лиге наряду с "Ливерпулем", "Челси", "Уотфорд". У "МЮ" с Жозе Моуриньо во главе - три очка и 13-е место в Премьер-Лиге.

Дальше у лондонской команды поединок с "Уотфордом", а у "Манчестер Юнайтед" - встреча с "Бернли". Оба матча для "МЮ" и "Тоттенхэма" проведут в гостях 2 сентября.

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