Иньеста: "Месси в "Барселоне" всегда действовал как капитан. Ему не нужны мои советы"

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-28T10:43:03+03:00

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Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании полузащитник Андрес Иньеста с нынешнего лета играет в чемпионате Японии за "Виссель Кобе". Снискавший славу в "Барселоне" хавбек был до конца прошлого сезона капитаном команды. И он передал свою повязку теперь аргентинцу Лионелю Месси.

- Месси всегда действовал даже без капитанской повязки как капитан. У нынешней "Барселоны" такой состав, каким я его представлял последние годы, описывая идеальную команду. Лионель Месси капитанствует в сборной Аргентины и не думаю, что он нуждается в каком-то совете от меня. В целом же у "Барселоны" в этом сезоне собрался мощный состав, - заявил Иньеста в интервью пресс-службе "Барселоны".

С этого сезона под номером 8 в "Барсе" выступает новичок клуба Артур. Иньеста дал ему свой совет на перспективу:

- Он молод и окружен людьми, у которых есть чему поучиться. У него есть все качества, чтобы прогрессировать год от года.

Говоря же о последних днях в "Барселоне", Иньеста признался:

- В те дни я смотрел немало роликов о последней игре или же событиях, которые происходили тогда. Это было нечо магическое, что я никогда не забуду.

Но в будущем же футболист, который сейчас играет в чемпионате Японии, хотел бы вернуться в "Барселону":

- Наши истории с "Барселоной" теперь разделились. Но я надеюсь, что смогу однажды вернуться в Ла Масию как мой новый дом. И верю, что смогу передать весь свой опыт.