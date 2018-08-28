Порошенко нашел рецепт новой экономической стратегии Украины

СЕГОДНЯ 11:55 2018-08-28T11:57:02+03:00

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Как-то незаметно и без особого величия занимающим пост президента Украины Петром Порошенко была презентована новая экономическая стратегия страны. Произошло это во время посещения им вместе с сотрудниками МИД Украины Авдеевки на Донбассе. Петр Алексеевич объяснил послам Украины в других странах, что Донбассу нужен мир, а миру треба гроши. И назначил конкретные страны Евросоюза ответственными за восстановление Донбасса.

- Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, пусть Греция – за Мариуполь, пусть Великобритания за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку, - заявил Порошенко, любовно поглаживая внутренний карман пиджака, в котором теплом его тела согревалась фляжка с «антидиабетическим лекарством». И добавил, что это будет такая своеобразная форма «патроната»

Оставим в стороне мелкие несовпадения, вроде того, что Великобритания выходит из ЕС. А Греция, например, сама безнадежно увязла в кредитах и лет эдак ближайшие сто или сто пятьдесят сама будет мечтать о том, кто бы взял на себя ответственность за ее финансы. Зацените размах и оригинальность самой идеи.

То есть понятно, что сотрудничество с МВФ дает дуба. Они даже жалкий кредит в миллиард долларов обставили такими условиями, что проще пойти и повеситься. К тому же, выяснилось, что вся зарубежная помощь нынешнему Киеву и не помощь совсем, а кредиты, которые надо отдавать. Да еще и с процентами. Мы говорили об этом украинцам все прошедшие четыре года, но они не расслышали, наверное, потому что хором спивали «Щеневмерлу» и, скакая на площадях, во всю глотку орали: «Весь мир с нами! Украина понад усе!»

Идея назначить персональных ответственных, явно заимствованная из школьной практики времен СССР, когда отличника назначали ответственным за успеваемость конкретного двоечника, ничего принципиально в украинском мировоззрении не меняет. По-прежнему «дайте грошей», как и раньше, «нам кто-то должен все сделать» и, безусловно, «Украина понад усе!»

Это клятые «сепарские террористы» почему-то сами строят дороги, высаживают миллионы цветов для облагораживания своих городов, запускают по новой промышленный гигант «Стирол» и производят и выпускают на маршруты новые трамваи 21-го века. Настоящий украинский патриот должен дождаться, когда к нему придут и все сделают.

А почему только Донбасс? Что-то подсказывает, что вскоре Петр Алексеевич назначит ответственных и для других городов и областей Украины. Особенно, если ответственные будут живые деньги тратить. А потом можно будет сказать, что пришел агрессор и все отстроенное разрушил, а потому дайте грошей еще. И главное – пусть они сами отвечают перед Порошенко и украинцами за Украину.

- Бриан – это голова, - помнится, рассуждали пикейные жилеты в Черноморске. Ха, это они не знали Порошенко.

Осталось только выяснить, знают ли мужики в Евросоюзе, что Порошенко их уже подсчитал и распределил каждому фронт работ. И согласны ли они с этим.

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