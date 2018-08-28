2018-08-28T13:48:59+03:00
Общество

Шагать ради жизни и добра: Москвичей приглашают на благотворительный «Скандинавский променад»

Регистрационные взносы пойдут в благотворительный фонд «Линия жизни» на помощь 7-месячному Максиму Познякову
Поделиться:
Мы приглашаем вас шагать ради жизни и добра! - говорят организаторы «Скандинавского променада»Мы приглашаем вас шагать ради жизни и добра! - говорят организаторы «Скандинавского променада»
Изменить размер текста:

Посвятить свой выходной здоровому образу жизни и доброму делу, а заодно - поднять настроение себе и своим близким. Все это можно сделать во время обычной... прогулки.

В 16 сентября московском парке «Кузьминки» пройдет второй благотворительный «Скандинавский променад». Принять участие может каждый желающий старше семи лет с любым уровнем подготовки. Дистанция — 5 километров.

Для участников предусмотрены два вида регистрационных взносов: в 500 и 1500 рублей. Все деньги пойдут на доброе дело в благотворительный фонд «Линия жизни». Участники променада смогут помочь Максиму Позднякову. 7-месячный мальчик из города Волжский Волгоградской области нуждается в операции по устранению деформации черепа.

- Массовые спортивные события объединяют людей близких по духу и дают мощный позитивный заряд энергии. Участники «Скандинавского променада» смогут не только с пользой для здоровья провести свой выходной день, но и вместе с нами спасти ребенка, — говорит президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

Променад пройдет во второй раз. С 9 утра все пришедшие на старт смогут послушать мини-лекции на тему скандинавской ходьбы, узнать о ее пользе, необходимом для занятий инвентаре и задать свои вопросы профессионалам.

- Мы приглашаем вас шагать ради жизни и добра! - говорят организаторы «Скандинавского променада».

Кстати, "Комсомольская правда" поддерживает доброе начинание: наш издательский дом выступил информационным партнером «Скандинавского променада» и выставит на старт свою команду.

ВАЖНО

Где: Москва, парк «Кузьминки», главная сцена.

Когда: 16 сентября 2018 года, начало мероприятия в 09:00, старт в 12:00.

Регистрация на сайте акции

Для спортсменов, оплативших регистрационный сбор в 500 рублей предусмотрен стартовый пакет, в который входит номер участника, подарки от организаторов и партнеров, а также горячий обед с чаем.

Если у вас нет палок для ходьбы, вы можете приобрести расширенный стартовый пакет за 1500 тыс. рублей: он включает в себя комплект брендированных телескопических палок.

СПРАВКА КП

Отмечено, что скандинавская ходьба способствует оздоровлению дыхательной системы, уходит одышка, повышается сопротивляемость к болезням типа ОРЗ и гриппа, бронхитов и других им подобных недугов, снижается частота приступов у больных бронхиальной астмой и эмфиземой лёгких. Ходьба способствует увеличению объема легких и способствует повышению метаболизма.

КСТАТИ

Палки для скандинавской ходьбы: как выбрать подходящие

Освоить технику скандинавской ходьбы не так сложно, самое главное — это правильно подобрать палки. Посмотреть каталог палок для скандинавской ходьбы... Скандинавская ходьба — это прекрасный способ поддерживать мышцы в тонусе. Подобрать инвентарь для скандинавской ходьбы... Фитнес-браслет позволяет контролировать ежедневную физическую активность. Вы можете отслеживать количество калорий и шагов, пройденное расстояние, пульс, а также вести статистику своих тренировок. Посмотреть фитнес-браслеты... (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Будь сильным, беги за слабых»: Москвичей приглашают преодолеть марафон и совершить доброе дело
Организаторы акции «Милосердие на бегу» надеются собрать 2 миллиона рублей. Благодаря этой сумме, особые дети смогут получить 438 часов занятий с дефектологом и 310 дней занятий в развивающем центре, тяжелобольные люди - 2500 часов ухода, а бездомные на 4
Опрос: Большинство россиян против уничтожения бездомных животных, но не знают, как им правильно помогать
Граждане считают, что зверей нужно прививать, чипировать и пытаться устроить в приют или в семью. Но при этом лишь 13% хоть раз поддерживали зоозащитные фонды или приюты [видео]
"Творить, отдавать тепло своих рук и одновременно помогать": Как рукодельницы создали благотворительный проект
Участники программы «Уютка» шьют одежду и игрушки для воспитанников детских домов, вяжут пледы и шапочки для недоношенных малышей, создают открытки для ветеранов
Новости 24
Мессенджер Телеграм согласился передавать спецслужбам данные о террористах
Транспортная полиция разыскивает подозреваемых в нападения на военный эшелон в Забайкалье
В АвтоВАЗе рассказали о ценах на обновленную Lada Granta
«Купила на свои»: Вячеслав Володин объяснил, откуда у его матери 400-метровая квартира
Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионным изменениям
В NASA признались, что потеряли марсоход Opportunity
Путин: на строительство новых школ выделят 75,5 млрд рублей в течение двух лет
Ученые определили видимый предвестник смерти
Путин провел в Омске совещание по социально-экономическим вопросам
Умер Тоомас Креэн - актер, снимавшийся в сериале «Убойная сила»
Россия расширила группировку боевых кораблей в Средиземном море у берегов Сирии
В Японии признали важность сотрудничества с Москвой в оборонной сфере
Путин планирует обсудить корректировки в законопроект о пенсионных изменениях
Госдума отказывается повысить штрафы для «зацеперов»
Около 300 тысяч военных примут участие в учениях "Восток-2018"
Путин: внедрение научных установок позволить создать в России территории научных исследований
Стычка домашнего кота и морского котика попала на видео
Минпромторг планирует продолжить господдержку спроса в автопроме в следующем году
Строительную фирму семьи зятя Трампа оштрафовали на 210 тысяч долларов за подделку документов
Экс-сотрудник ЦРУ опроверг сообщения о наличии информаторов в России
ЦБ изменит требования для банков по кибербезопасности
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору портфеля для школьника
Трамп распорядился приспустить флаг США над Белым домом до похорон Маккейна
Лавров заявил, что Москва отреагирует на антироссийские шаги Вашингтона
Лавров: внешняя политика России лишена идеологической окраски