Шагать ради жизни и добра: Москвичей приглашают на благотворительный «Скандинавский променад»

СЕГОДНЯ 13:04 2018-08-28T13:48:59+03:00

Мы приглашаем вас шагать ради жизни и добра! - говорят организаторы «Скандинавского променада»

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Посвятить свой выходной здоровому образу жизни и доброму делу, а заодно - поднять настроение себе и своим близким. Все это можно сделать во время обычной... прогулки.

В 16 сентября московском парке «Кузьминки» пройдет второй благотворительный «Скандинавский променад». Принять участие может каждый желающий старше семи лет с любым уровнем подготовки. Дистанция — 5 километров.

Для участников предусмотрены два вида регистрационных взносов: в 500 и 1500 рублей. Все деньги пойдут на доброе дело в благотворительный фонд «Линия жизни». Участники променада смогут помочь Максиму Позднякову. 7-месячный мальчик из города Волжский Волгоградской области нуждается в операции по устранению деформации черепа.

- Массовые спортивные события объединяют людей близких по духу и дают мощный позитивный заряд энергии. Участники «Скандинавского променада» смогут не только с пользой для здоровья провести свой выходной день, но и вместе с нами спасти ребенка, — говорит президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

Променад пройдет во второй раз. С 9 утра все пришедшие на старт смогут послушать мини-лекции на тему скандинавской ходьбы, узнать о ее пользе, необходимом для занятий инвентаре и задать свои вопросы профессионалам.

- Мы приглашаем вас шагать ради жизни и добра! - говорят организаторы «Скандинавского променада».

Кстати, "Комсомольская правда" поддерживает доброе начинание: наш издательский дом выступил информационным партнером «Скандинавского променада» и выставит на старт свою команду.

ВАЖНО

Где: Москва, парк «Кузьминки», главная сцена.

Когда: 16 сентября 2018 года, начало мероприятия в 09:00, старт в 12:00.

Регистрация на сайте акции

Для спортсменов, оплативших регистрационный сбор в 500 рублей предусмотрен стартовый пакет, в который входит номер участника, подарки от организаторов и партнеров, а также горячий обед с чаем.

Если у вас нет палок для ходьбы, вы можете приобрести расширенный стартовый пакет за 1500 тыс. рублей: он включает в себя комплект брендированных телескопических палок.

СПРАВКА КП

Отмечено, что скандинавская ходьба способствует оздоровлению дыхательной системы, уходит одышка, повышается сопротивляемость к болезням типа ОРЗ и гриппа, бронхитов и других им подобных недугов, снижается частота приступов у больных бронхиальной астмой и эмфиземой лёгких. Ходьба способствует увеличению объема легких и способствует повышению метаболизма.

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