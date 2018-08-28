Кто развалил сборную Германии на ЧМ-2018: шутки или расизм
Немецкий футбол сотрясает скандал, равных которому не было десятилетия. Журналисты утверждают, что причиной провала сборной Германии на чемпионате мира стал расизм внутри команды. Бундестим якобы была разделена на две части - на чистокровных немцев и и выходцев из семей иммигрантов, и две группировки конфликтовали. Игроки говорят, что ничего подобного не было и СМИ преувеличивают. Но факт остается фактом: в Германии огромный кризис, преодолеть который будет непросто.
«Канакены» и «Картошка»
Новая волна расистского скандала обрушилась на сборную Германии после публикации издания Spiegel. Там говорится, что команда на чемпионате мира не была единой, в ней существовали две группировки. Центром первой из них были игроки иностранного происхождения - Жером Боатенг (его отец из Ганы) и этнические турки Месут Озил и Илкай Гюндоган. Костяк второй составляли немцы - например, Томас Мюллер и Матс Хуммельс.
Группировки не враждовали открыто, но называли друг-друга обидными прозвищами. Потомков иммигрантов немцы обзывали словом «канакен», если переводить его на русский, то получится что-то похоже по смыслу на «туземец», но гораздо резче. Права, в последнее время такое обращение принято в рэп-культуре немецких мигрантов.
В свою очередь вторую группировку называли «картошкой» - в Германии это насмешливое прозвище коренных немцев. СМИ утверждают, что баварец Томас Мюллер часто пародировал манеру общения игроков турецкого происхождения. Те в свою очередь раздражали немцев своим поведением - пристрастием к рэпу, золотым цепям и роскошным тачкам.
«Это просто шутка»
Все это и привело к тому, что чемпион мира 2014 года сборная Германии в России выдала одно из своих худших выступлений: поражения от Мексики и Кореи, четвертое место в группе и бесславное возвращение домой. Но действительно ли расизм развалил футбольну бундес-машину? Часть игроков опровергают это.
Например, Лукас Подольски, еще недавно выступавший за сборную Германии, заявляет, что журналисты преувеличивают. У Подольски польские корни, но он говорит, что не сталкивался с расизмом в сборной: «Мы действительно могли называть друг друга «канакен» или «картошка», но в шутку и это не имеет никакого отношения к расизму».
Этнический турок Илкай Гюндоган, игравший на ЧМ-2018, подтверждает, что в сборной такое обращение использовалось, но не всерьез. «Конечно, здесь и там были некоторые шутки в некоторых сообщениях в Instagram. Но это всегда было весело и определенно не имело никакого отношения к расизму», - сказал Гюндоган.
Озил все еще не в сборной
Но даже если сейчас в сборной Германии притушат скандал, ничего не закончится. На самом деле все в команде сложнее. Первая волна накрыла Бундестим еще до ЧМ-2018, когда Гюндоган и Озил сфотографировались с президентом Турции Эрдоганом. Часть немецких СМИ и правые политики тут же обвинили их в не патриотичности. Озил тогда промолчал, а после ЧМ-2018 разразился огромным письмом, в котором отказался выступать за сборную Германии.«Я немец, когда мы побеждаем, и иммигрант, когда проигрываем», - написал полузащитник, и страна захлебнулась во второй раз. Третий может стать губительным для тренерского штаба во главе с Йоахимом Левом: теперь каждое его решение по составу, вызов того или иного футболиста, будет оцениваться с точки зрения расизма.