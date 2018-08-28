Кто развалил сборную Германии на ЧМ-2018: шутки или расизм

СЕГОДНЯ 13:02 2018-08-28T13:19:22+03:00

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Немецкий футбол сотрясает скандал, равных которому не было десятилетия. Журналисты утверждают, что причиной провала сборной Германии на чемпионате мира стал расизм внутри команды. Бундестим якобы была разделена на две части - на чистокровных немцев и и выходцев из семей иммигрантов, и две группировки конфликтовали. Игроки говорят, что ничего подобного не было и СМИ преувеличивают. Но факт остается фактом: в Германии огромный кризис, преодолеть который будет непросто.

«Канакены» и «Картошка»

Новая волна расистского скандала обрушилась на сборную Германии после публикации издания Spiegel. Там говорится, что команда на чемпионате мира не была единой, в ней существовали две группировки. Центром первой из них были игроки иностранного происхождения - Жером Боатенг (его отец из Ганы) и этнические турки Месут Озил и Илкай Гюндоган. Костяк второй составляли немцы - например, Томас Мюллер и Матс Хуммельс.

Группировки не враждовали открыто, но называли друг-друга обидными прозвищами. Потомков иммигрантов немцы обзывали словом «канакен», если переводить его на русский, то получится что-то похоже по смыслу на «туземец», но гораздо резче. Права, в последнее время такое обращение принято в рэп-культуре немецких мигрантов.

В свою очередь вторую группировку называли «картошкой» - в Германии это насмешливое прозвище коренных немцев. СМИ утверждают, что баварец Томас Мюллер часто пародировал манеру общения игроков турецкого происхождения. Те в свою очередь раздражали немцев своим поведением - пристрастием к рэпу, золотым цепям и роскошным тачкам.

«Это просто шутка»

Все это и привело к тому, что чемпион мира 2014 года сборная Германии в России выдала одно из своих худших выступлений: поражения от Мексики и Кореи, четвертое место в группе и бесславное возвращение домой. Но действительно ли расизм развалил футбольну бундес-машину? Часть игроков опровергают это.

Например, Лукас Подольски, еще недавно выступавший за сборную Германии, заявляет, что журналисты преувеличивают. У Подольски польские корни, но он говорит, что не сталкивался с расизмом в сборной: «Мы действительно могли называть друг друга «канакен» или «картошка», но в шутку и это не имеет никакого отношения к расизму».

Этнический турок Илкай Гюндоган, игравший на ЧМ-2018, подтверждает, что в сборной такое обращение использовалось, но не всерьез. «Конечно, здесь и там были некоторые шутки в некоторых сообщениях в Instagram. Но это всегда было весело и определенно не имело никакого отношения к расизму», - сказал Гюндоган.

Озил все еще не в сборной

Но даже если сейчас в сборной Германии притушат скандал, ничего не закончится. На самом деле все в команде сложнее. Первая волна накрыла Бундестим еще до ЧМ-2018, когда Гюндоган и Озил сфотографировались с президентом Турции Эрдоганом. Часть немецких СМИ и правые политики тут же обвинили их в не патриотичности. Озил тогда промолчал, а после ЧМ-2018 разразился огромным письмом, в котором отказался выступать за сборную Германии.«Я немец, когда мы побеждаем, и иммигрант, когда проигрываем», - написал полузащитник, и страна захлебнулась во второй раз. Третий может стать губительным для тренерского штаба во главе с Йоахимом Левом: теперь каждое его решение по составу, вызов того или иного футболиста, будет оцениваться с точки зрения расизма.