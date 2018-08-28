"Зенит" с Дзюбой и "Спартак" Карреры на старте сезона теснят "Оренбург" и "Ростов"

СЕГОДНЯ 13:04 2018-08-28T13:28:09+03:00

«Зенит», где продолжает блистать Артем Дзюба, вообще выиграл все свои матчи и имеет стопроцентный результат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Российской Премьер-лиге после пяти туров стали определяться явные фавориты и аутсайдеры сезона. «Зенит», где продолжает блистать Артем Дзюба, вообще выиграл все свои матчи и имеет стопроцентный результат. Лишь на два очка отстает «Спартак», на пятки ему наступает «Ростов», который тренирует бывший спартаковский игрок и тренер Валерий Карпин. Подтянулся действующий чемпион «Локомотив».

Наверху турнирной таблицы непривычно видеть лишь «Оренбург», а среди лучших бомбардиров нападающего уральского клуба Андрея Козлова. Футболисту из Брянска уже 29 лет и до этого он забивал лишь за команды ФНЛ, в прошлом году за «Енисей», где стал лучшим снайпером команды. А теперь Козлов выстрелил и в «Оренбурге», который пробился в Премьер-лигу второй раз в своей истории.

Отметим, что и ЦСКА пока буксует, но армейцы, как известно, формируют новую команду.

В последнем матче тура в понедельник «Енисей» в Тюмени (в Красноярске стадион на реконструкции) одержал первую победу в сезоне и ушел с последнего места.

В ближайший уик-энд пройдет 6-й тур, а потом в чемпионате будет двухнедельный перерыв на игры сборной.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

1 Зенит 5/15

2 Спартак 5/13

3 Ростов 5/12

4 Оренбург 5/10

5 Локомотив 5/8

6 Краснодар 5 7

7 Рубин 5/6

8 ЦСКА 5/6

9 Динамо 5/6

10 Арсенал 5/4

11 Урал 5/4

12 Енисей 5/4

13 Ахмат 5/4

14 Уфа 5/4

15 Кр. Советов 5/4

16 Анжи 5/3

Результаты 5-го тура:

Енисей – Крылья Советов 1:0

Локомотив М – Анжи 2:1

Уфа – Зенит 0:2

Оренбург – Краснодар 1:1

Спартак М – Динамо М 2:1

Рубин – ЦСКА 1:1

Урал – Ахмат 2:1

Арсенал – Ростов 0:1

Лучшие бомбардиры РПЛ

Андрей Козлов («Оренбург») - 3

Артём Дзюба («Зенит») - 3

Бьорн Сигурдарсон («Ростов») - 3

Эрик Бикфалви («Урал») - 3