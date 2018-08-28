"Зенит" с Дзюбой и "Спартак" Карреры на старте сезона теснят "Оренбург" и "Ростов"
В Российской Премьер-лиге после пяти туров стали определяться явные фавориты и аутсайдеры сезона. «Зенит», где продолжает блистать Артем Дзюба, вообще выиграл все свои матчи и имеет стопроцентный результат. Лишь на два очка отстает «Спартак», на пятки ему наступает «Ростов», который тренирует бывший спартаковский игрок и тренер Валерий Карпин. Подтянулся действующий чемпион «Локомотив».
Наверху турнирной таблицы непривычно видеть лишь «Оренбург», а среди лучших бомбардиров нападающего уральского клуба Андрея Козлова. Футболисту из Брянска уже 29 лет и до этого он забивал лишь за команды ФНЛ, в прошлом году за «Енисей», где стал лучшим снайпером команды. А теперь Козлов выстрелил и в «Оренбурге», который пробился в Премьер-лигу второй раз в своей истории.
Отметим, что и ЦСКА пока буксует, но армейцы, как известно, формируют новую команду.
В последнем матче тура в понедельник «Енисей» в Тюмени (в Красноярске стадион на реконструкции) одержал первую победу в сезоне и ушел с последнего места.
В ближайший уик-энд пройдет 6-й тур, а потом в чемпионате будет двухнедельный перерыв на игры сборной.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
1 Зенит 5/15
2 Спартак 5/13
3 Ростов 5/12
4 Оренбург 5/10
5 Локомотив 5/8
6 Краснодар 5 7
7 Рубин 5/6
8 ЦСКА 5/6
9 Динамо 5/6
10 Арсенал 5/4
11 Урал 5/4
12 Енисей 5/4
13 Ахмат 5/4
14 Уфа 5/4
15 Кр. Советов 5/4
16 Анжи 5/3
Результаты 5-го тура:
Енисей – Крылья Советов 1:0
Локомотив М – Анжи 2:1
Уфа – Зенит 0:2
Оренбург – Краснодар 1:1
Спартак М – Динамо М 2:1
Рубин – ЦСКА 1:1
Урал – Ахмат 2:1
Арсенал – Ростов 0:1
Лучшие бомбардиры РПЛ
Андрей Козлов («Оренбург») - 3
Артём Дзюба («Зенит») - 3
Бьорн Сигурдарсон («Ростов») - 3
Эрик Бикфалви («Урал») - 3