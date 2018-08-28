2018-08-28T14:07:35+03:00
Экономика

«Россети» на 10 процентов снизили аварийность в электросетях Сибири

Ремонтная программа группы компаний выполнена на 80 процентов
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Федеральные власти контролируют подготовку страны к предстоящему осенне-зимнему сезону. В Барнауле под руководством Министра энергетики России Александра Новака прошло заседание, посвященное подготовке энергосистемы Сибирского федерального округа (СФО) к прохождению предстоящей зимы. В работе приняли участие глава «Россетей» Павел Ливинский, заместитель гендиректора - главный инженер компании Дмитрий Гвоздев, гендиректор «МРСК Сибири» (входит в группу «Россети») Виталий Иванов и руководители других энергетических предприятий.

«Нам удалось почти на 10% снизить количество технологических нарушений в сетях Сибирского федерального округа в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовая ремонтная программа группы компаний «Россети» для прохождения осенне-зимнего периода в Сибири выполнена уже более чем на 80%. На реализацию мероприятий направлено свыше 9,4 млрд рублей», — сообщил Павел Ливинский.

В свою очередь Дмитрий Гвоздев во время своего доклада отметил, что до конца 2018 года «Россети» введут в региона Сибирского федерального округа около 1800 мегавольтампер (МВА) новых мощностей и построят более трех тысяч километров линий электропередачи всех классов напряжения.

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