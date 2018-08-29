Простые способы помочь ребенку пережить «синдром 1-го сентября»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T02:07:09+03:00

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Вот-вот закончится лето. Прощайте каникулы, здравствуй новый учебный год, со всеми своими ожидаемыми сюрпризами. Увы, не всегда приятными. У первоклашек это волнение перед первым походом в неведомый мир школы, у детей постарше — переживания из-за отметок, отношений с одноклассниками и учителями, чрезмерные нагрузки, бессонные ночи перед экзаменами. Психологи замечают: современные дети куда острее реагируют на самые мелкие школьные неурядицы. То что нам с вами казалось пустяками, делом житейским, для современного ребенка может оказаться сильнейшим травмирующим стрессом. Особенно это касается маленьких жителей больших городов, мегаполисов. Перенапряжение нервной системы ребенка может быть причиной повышенной утомляемости, головных болей, ухудшения аппетита, проблем со сном, ослабления иммунитета.

Как же нам, родителям, помочь своему ребенку преодолеть школьные страхи, убрать никому не нужную повышенную тревожность?

Прежде чем идти в аптеку за хорошим успокоительным (о нем ниже), в первую очередь надо проверить: а следует ли ваша семья простым правилам?

1. Ребенок любого возраста должен соблюдать режим дня. И вернуться к нему нужно не вечером 31 августа — раньше! Самое важное для психического здоровья детей полноценный сон. Напомним, норма ночного сна для ребенка 6-9 лет – 11 часов. 10-15 лет – 10 часов. Подростки старше - не менее 8 часов в день. И если ребенку вставать в 7 утра, легко посчитать, во сколько он должен отправляться спать (заложив еще полчаса на вечерний разговор по душам или чтение книжки). Так что пора прекращать ночные просмотры телевизоров и вечерние посиделки у компьютера. А подвижные игры надо заканчивать и вовсе за 2 часа до сна.

2. Проводить много времени на свежем воздухе. Сколько часов в день гуляет ваш ребенок? А вот нормы: малыши должны быть на улице 3- 3,5 часа, ученики средней школы – 2 часа, а старшеклассники – минимум 1,5 часа. При этом надо не просто сидеть на лавочке, а двигаться.

3. Полноценное питание. Это тоже очень важно. Психологи уточняют: до 7-8 класса ребенок должен есть 5 раз в день. После - 4 раза в день. Есть часто, но небольшими порциями. И конечно же, надо свисти к минимуму вредные продукты вроде фастфуда и газировки. «Мусорная пища» не только влияют на вес ребенка, но и на его эмоциональное состояние.

4. Чаще обнимайте ребенка. Да-да, это важнейший психологический совет! Дети любого пола, которые получали ласку и поддержку от родителей, растут более оптимистичными и стрессоустойчивыми. Подсчитано, что человеку для счастья нужно от трех до семи объятий в день. Ребенок должен понимать, что вы любите его не за хорошие отметки, а просто так.

5. Постарайтесь не нервничать сами. Для родителей начало учебного года не меньший стресс. Ребенок тонко чувствует эмоциональное состояние мамы и папы, оно передается и ему самому. От вас не должно веять тревогой.

6. Подберите правильное успокоительное для ребенка. Как показывает статистика, самый назначаемый педиатрами препарат для лечения тревожности у детей — Тенотен детский, который не оказывает лишнего снотворного эффекта и не приводит к привыканию. Кроме того, он может улучшать концентрацию внимания и память у детей уже к четвертой неделе применения. Несмотря на то, что препарат безрецептурный, перед началом приёма все же необходимо посоветоваться с педиатром или неврологом.

На заметку!

Для тех, кто с трудом просыпается

Тем, кто с трудом встает по утрам, можно посоветовать в помощь упражнение «Звезда». Лежа в постели, с силой сожмите кулаки — а потом так же с силой выпрямите пальцы. Повторить несколько раз. Вот вы и проснулись!