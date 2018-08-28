Лавров: «У тех, кто нас в чем-то обвиняет, у самих рыльце в пушку»

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-28T14:45:04+03:00

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Из интервью в интервью, вопросы министру иностранных дел России остаются неизменными. Они касаются кризиса на Украине и в Сирии, пресловутых хакеров и вмешательства в выборы США и российско-американских отношений. «Комсомолка» приводит самые яркие цитаты из беседы главы российского МИДа со словацкой газетой «Правда».

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ

«Российская внешняя политика лишена идеологической окраски, а главным критерием, по которому мы оцениваем наших партнеров, является степень их готовности к развитию равноправных и взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией на основе соблюдения международного права и взаимного уважения интересов друг друга».

«Россия открыта к конструктивному сотрудничеству со всеми партнерами, и не только в Европе, которые проявляют встречный интерес. Причем мы готовы взаимодействовать в том объеме, на который согласны наши партнеры».

О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ПОЛИТИКУ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

«Это не наш метод. И, кстати, здесь наше принципиальное отличие от тех стран, для которых такая практика стала чуть ли не излюбленным инструментом продвижения собственных геополитических интересов. Достаточно вспомнить внешнее вмешательство в события «арабской весны» или провоцирование антиконституционного переворота на Украине. К слову, в течение многих лет мы фиксируем непрекращающиеся попытки повлиять на внутриполитические процессы в России. Так что у тех, кто нас в чем-то обвиняет, у самих, как говорится, рыльце в пушку».

«Инсинуации о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США тиражируются уже два года. Есть серьезные основания утверждать, что эта кампания имеет сугубо внутриамериканское происхождение, поскольку инициировавшая ее демократическая администрация выборы проиграла и, вместо того, чтобы это признать и спокойно уйти, произвела на свет неких воображаемых «русских хакеров» в качестве виновников своего провала и стала внедрять в сознание общественности направленный теперь уже против победившего кандидата от республиканской партии сюжет о несуществующем «сговоре с Россией».

О РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

«Наивно было бы полагать, что после саммита между Россией и США (в Хельсинки - Ред.) сразу установится полное доверие. Вполне естественно, что каждый из президентов защищает интересы своей страны. Но у нас, безусловно, есть совпадающие интересы в вопросах как двусторонней, так и международной повестки дня. Также очевидно, что негативная динамика отношений вредит обеим странам, создает дополнительные серьезные риски для всей архитектуры международной безопасности».

«Некоторые силы в вашингтонском истеблишменте раздувают русофобскую истерию и пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних делах. Не случайно, сразу после встречи в Хельсинки Дональд Трамп попал под огонь критики оппонентов, а в Конгрессе принялись готовить новые инициативы, направленные против нашей страны».

О РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

«Спекуляции о том, что Россия, якобы, стремится ослабить или расколоть Европу, абсурдны. Мы неизменно выступаем за наращивание широкого равноправного сотрудничества на всем европейском континенте с опорой на принцип равной и неделимой безопасности. На решение этой задачи была, в частности, направлена известная инициатива Президента Российской Федерации Владимира Путина по формированию общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана».

«Северный поток-2» носит исключительно коммерческий характер. Реализация проекта призвана диверсифицировать маршруты поставок газа, устранить транзитные риски. А в конечном итоге – удовлетворить растущий спрос экономик европейских государств на энергоресурсы, укрепить энергетическую безопасность всего европейского континента».

О КРЫМЕ

«Данная тема закрыта окончательно. Крым – неотъемлемая составная часть России. В настоящий момент полностью завершен процесс интеграции полуострова в общероссийское политическое, правовое, социально-экономическое пространство. По плану возводятся ключевые объекты региональной инфраструктуры. На жителей полуострова распространены все предусмотренные российским законодательством меры социального обеспечения и поддержки. В Крыму установилась атмосфера межнационального согласия – прежде всего благодаря учету интересов всех национальностей».

О СИРИИ

«Российские военные, находясь на территории Сирии по приглашению законного правительства этой страны, оказывают поддержку сирийскому народу в его борьбе с международным терроризмом. Напомню, что к середине 2015 года ИГИЛ (организация запрещена в РФ - Ред.) энергично расширял свой «халифат» – под его властью оказалось почти 70% сирийской территории. Благодаря решительным действиям российских военных, подкрепленных энергичными дипломатическими шагами, нанесен сокрушительный удар игиловцам и другим террористическим группировкам, которые, повторю, представляли самую серьезную угрозу для всего мирового сообщества».

«Что касается обвинений сирийского правительства в применении химоружия, то до сих пор не было представлено никаких доказательств, в том числе применительно к нашумевшему инциденту в городе Дума 7 апреля этого года. Там не было обнаружено ни следов применения химоружия, ни жертв или пострадавших, ни свидетелей. Зато нашлись те, кто участвовал в осуществленных пресловутыми «Белыми касками» постановочных съемках якобы «спасения пострадавших от химической атаки».