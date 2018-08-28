2018-08-28T15:53:40+03:00
Политика

Студенток допустят к военной подготовке

Девушек начнут принимать в специальные учебные центры
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Правда, представительницы прекрасной половины смогут получить лишь определенные армейские специальностиПравда, представительницы прекрасной половины смогут получить лишь определенные армейские специальностиФото: Олег УКЛАДОВ
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Министерство обороны завалили сотнями писем от студенток гражданских вузов, которые хотят получать военные специальности наравне с мужчинами. И вот решение принято: уже в новом учебном году девушкам разрешат проходить военную подготовку в некоторых специальных учебных центрах. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу на встрече с ректорами в Абакане.

- Дело доходит до претензий к нам по дискриминации по половому признаку! Везде задают один вопрос: юноши могут проходить военную подготовку, а девушки не могут. Хочу сказать, что теперь девушки... могут, - заявил Шойгу.

Правда, представительницы прекрасной половины смогут получить лишь определенные армейские специальности.

- До конца сентября определить, какие профессии нам нужны и какие будут доступны для девушек, - отдал распоряжение министр.

На встрече обсуждали и «запредельные конкурсы» в 13 военно-учебных заведений Минобороны, где принимают девушек. В основном, там готовят медиков. Но недавно леди потеснили джентльменов даже у штурвалов военных самолетов. С этого года начался прием в женскую группу Краснодарского военного авиаучилища. Эксперимент признан удачным.

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