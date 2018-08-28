2018-08-28T16:19:03+03:00
Звезды

«Бывший муж-алкоголик довел меня до нервного истощения»: Наталья Штурм рассказала, как оказалась на больничной койке

Певицу ночью забрала бригада медиков [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Наталья Штурм.Наталья Штурм.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«КП» уже писала о том, что бывший муж певицы Натальи Штурм задумал отобрать у нее 14-летнего сына. Артистка внезапно получила повестку в суд, в которой ее экс-муж требует с нее алименты в размере 107 тысяч рублей в месяц (хотя сам все эти годы платил Наталье только 15 тысяч рублей-Ред.). Плюс ко всему мужчина намерен воспитывать мальчика сам. Сейчас, по словам Натальи, отец ее сына увез их ребенка к себе в Смоленск и пока неизвестно, когда мать увидит 14-летнего Арсения.

От переживаний о судьбе своего ребенка Наталья попала в больницу.

Певица в карете Скорой помощи.

Певица в карете Скорой помощи.

- Бывший муж-алкоголик довел меня до нервного истощения, - призналась «КП» певица. - Я сейчас уже дома, но пока очень слабая, нахожусь под наблюдением врачей, сдаю анализы.

Я была в таком ужасе от козней бывшего мужа, что просто не могла есть, все время звонила сыну. Мальчик мне отвечал: «Пока жив!» У меня от таких слов сердце чуть не остановилось. Сказала сыну: «Арсений, что он с тобой сделал? С тобой все хорошо?» Мальчик молчит, он не хочет влезать в наш конфликт, говорит очень осторожно. Я ведь, как сейчас, помню, как бывший муж избивал меня, можно сказать, до потери пульса.

Наталья Штурм с сыном.

Наталья Штурм с сыном.

Плюс пил. Поэтому я от него ушла. Вот, наверное, он не может простить мне этого, поэтому доводит меня…

Мне ночью стало так плохо, что пришлось вызвать «Скорую». Меня доставили в химкинскую городскую больницу. Сделали три капельницы, провели обследование. Я не знаю, что со мной было: рвота, головокружение. Врачи объяснили, что это нервное истощение на фоне стресса.

У Натальи Штурм отбирают ребенка.Известно, что Наталья Штурм является не только певицей, но и матерью двоих детей : дочери Елены и сына Арсения. Последний рожден в браке с Игорем Павловым, с которым сейчас исполнительница хита «Школьный роман» находится в разводе. Разошлись супруги со скандалом, Павлов серьезно избил артистку, сломав ей нос и ключицу. Однако несмотря на это обстоятельство, а так же на то, что тогда суд полностью встал на сторону знаменитости, отдав ей ребенка, Наталья все же попыталась наладить отношения с Игорем ради мальчика, которого распавшаяся пара какое-то время воспитывала совместно.

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У Натальи Штурм отбирают ребенка

Известно, что Наталья Штурм является не только певицей, но и матерью двоих детей: дочери Елены и сына Арсения. Последний рожден в браке с Игорем Павловым, с которым сейчас исполнительница хита «Школьный роман» находится в разводе. Разошлись супруги со скандалом, Павлов серьезно избил артистку, сломав ей нос и ключицу (подробности)

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