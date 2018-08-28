Еще одна точка притяжения для туристов появилась в столице Владимирской области — городе Владимире

СЕГОДНЯ 16:25 2018-08-28T16:27:09+03:00

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25 августа жители Владимира отметили День города. В разгар праздника на Театральной площади регионального центра глава Владимирской области Светлана Орлова вместе с зампредом правления Сбербанка Олегом Ганеевым торжественно открыла мультимедийный светомузыкальный фонтан.

Стратегия Светланы Орловой сводится к созданию в регионе максимального комфорта и уюта. Это цель, которую Губернатор формулирует предельно чётко: «Здесь должна быть земля, на которой хочется жить и работать».

А многочисленные гости добавляют: «Где хочется побывать и возвращаться вновь и вновь». В 2017 году Владимирскую область посетило около четырёх с половиной миллионов туристов. Туристическую привлекательность региона подтверждает и первое место по итогам юбилейного пятого Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видео презентаций «Диво России». Кроме того, в 2017 году Владимирская область заняла второе место в Национальном рейтинге событийного туризма, уступив лишь Московской области.

Глава региона проводит активную работу и по взаимодействию с федеральным центром, инвесторами для привлечения средств вы область. Стратегия работает: немало крупных, социально важных инициатив реализуются на принципах частно-государственного партнёрства. Оно выстроено чётко и эффективно – по данному показателю Владимирская область занимает 12 место в России.

Открытие мультимедийного светомузыкального фонтана объединило важные пункты стратегии губернатора: в столице региона появилась новая городская достопримечательность, построенная при этом на средства инвестора – при финансовой поддержке Сбербанка.

Новый фонтан во Владимире оснащен видеолазерной установкой для проецирования изображения на водную поверхность.

«Наш замечательный древний город сегодня обретает ещё одну точку притяжения для своих жителей и многочисленных гостей, приезжающих к нам из разных уголков мира. Появление такого фонтана – ещё один шаг на пути превращения Владимира в комфортный, уютный, современный город, но сохранивший своё уникальное историческое лицо. Это логичное продолжение нашей замечательной пешеходной зоны областной столицы», – подчеркнула Светлана Орлова.

Новый высокотехнологичный фонтан во Владимире оснащен видеолазерной установкой для проецирования изображения на водную поверхность и может воспроизводить звуковые и визуальные программы и шоу, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории. При выборе места расположения будущего фонтана – на Театральной площади – учитывались точки наиболее удачного визуального восприятия и удобное для людей расположение.

Общая площадь светомузыкального фонтана – 154 кв. метров. Диаметр чаши – 14 метров, глубина – 0,5 метра. Фонтан состоит из 121 динамической струи с высотой водной картинки от полутора до 10 метров. Он работает в пяти разных режимах, выполняет 8 контуров водных фигур с подсветкой и регулировкой наклона струй с использованием 15 мелодий (классических, эстрадных и детских).

«Фонтан в центре Владимира – великого, древнего российского города – стал не только красивым, но и полезным подарком. В основе проекта – концепция «умного» фонтана, который можно использовать как образовательную площадку. Мы надеемся, что это место станет одним из любимых для жителей и гостей Владимира, будет радовать не только своей красотой, но и выполнять важную просветительскую миссию», – сообщил Олег Ганеев.

При содействии Сбербанка во Владимирской области реализуются и другие крупные проекты. Так, например, проведена масштабная реконструкция «Патриаршего сада». Буквально на днях станция юных натуралистов приобретёт статус федеральной образовательной площадки.