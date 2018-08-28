2018-08-28T16:27:09+03:00
Общество

Еще одна точка притяжения для туристов появилась в столице Владимирской области — городе Владимире

Губернатор Светлана Орлова открыла уникальный светомузыкальный фонтан
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Светлана Орлова: “Фонтан - логичное продолжение замечательной пешеходной зоны областной столицы”.Светлана Орлова: “Фонтан - логичное продолжение замечательной пешеходной зоны областной столицы”.
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25 августа жители Владимира отметили День города. В разгар праздника на Театральной площади регионального центра глава Владимирской области Светлана Орлова вместе с зампредом правления Сбербанка Олегом Ганеевым торжественно открыла мультимедийный светомузыкальный фонтан.

Стратегия Светланы Орловой сводится к созданию в регионе максимального комфорта и уюта. Это цель, которую Губернатор формулирует предельно чётко: «Здесь должна быть земля, на которой хочется жить и работать».

А многочисленные гости добавляют: «Где хочется побывать и возвращаться вновь и вновь». В 2017 году Владимирскую область посетило около четырёх с половиной миллионов туристов. Туристическую привлекательность региона подтверждает и первое место по итогам юбилейного пятого Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видео презентаций «Диво России». Кроме того, в 2017 году Владимирская область заняла второе место в Национальном рейтинге событийного туризма, уступив лишь Московской области.

Глава региона проводит активную работу и по взаимодействию с федеральным центром, инвесторами для привлечения средств вы область. Стратегия работает: немало крупных, социально важных инициатив реализуются на принципах частно-государственного партнёрства. Оно выстроено чётко и эффективно – по данному показателю Владимирская область занимает 12 место в России.

Открытие мультимедийного светомузыкального фонтана объединило важные пункты стратегии губернатора: в столице региона появилась новая городская достопримечательность, построенная при этом на средства инвестора – при финансовой поддержке Сбербанка.

Новый фонтан во Владимире оснащен видеолазерной установкой для проецирования изображения на водную поверхность.

Новый фонтан во Владимире оснащен видеолазерной установкой для проецирования изображения на водную поверхность.

«Наш замечательный древний город сегодня обретает ещё одну точку притяжения для своих жителей и многочисленных гостей, приезжающих к нам из разных уголков мира. Появление такого фонтана – ещё один шаг на пути превращения Владимира в комфортный, уютный, современный город, но сохранивший своё уникальное историческое лицо. Это логичное продолжение нашей замечательной пешеходной зоны областной столицы», – подчеркнула Светлана Орлова.

Новый высокотехнологичный фонтан во Владимире оснащен видеолазерной установкой для проецирования изображения на водную поверхность и может воспроизводить звуковые и визуальные программы и шоу, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории. При выборе места расположения будущего фонтана – на Театральной площади – учитывались точки наиболее удачного визуального восприятия и удобное для людей расположение.

Общая площадь светомузыкального фонтана – 154 кв. метров. Диаметр чаши – 14 метров, глубина – 0,5 метра. Фонтан состоит из 121 динамической струи с высотой водной картинки от полутора до 10 метров. Он работает в пяти разных режимах, выполняет 8 контуров водных фигур с подсветкой и регулировкой наклона струй с использованием 15 мелодий (классических, эстрадных и детских).

«Фонтан в центре Владимира – великого, древнего российского города – стал не только красивым, но и полезным подарком. В основе проекта – концепция «умного» фонтана, который можно использовать как образовательную площадку. Мы надеемся, что это место станет одним из любимых для жителей и гостей Владимира, будет радовать не только своей красотой, но и выполнять важную просветительскую миссию», – сообщил Олег Ганеев.

При содействии Сбербанка во Владимирской области реализуются и другие крупные проекты. Так, например, проведена масштабная реконструкция «Патриаршего сада». Буквально на днях станция юных натуралистов приобретёт статус федеральной образовательной площадки.

Фонтан может воспроизводить звуковые и визуальные программы и шоу, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории.

Фонтан может воспроизводить звуковые и визуальные программы и шоу, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории.

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