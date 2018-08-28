2018-08-28T16:39:42+03:00
Спорт

Гол Роналду «Ювентусу» признан самым красивым в сезоне

Туринский клуб выкупил у «Реала» своего обидчика [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Чудо-гол португальца Роналду в ворота его нынешнего клуба.Чудо-гол португальца Роналду в ворота его нынешнего клуба.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Гол Криштиану Роналду, забитый в ворота туринского "Ювентуса" в 1/4 Лиги чемпионов помнят все. Португалец в высоком прыжке ударил через себя ножницами и попал в «девятку». Это был второй мяч красавчика из трех в этом матче, который закончился со счетом 3:0.

Голу-красавцу аплодировали сами итальянцы, а потом решили перекупить своего постоянного обидчика. Ведь «Юве» для Роналду уже не первый год являлся «клиентским» клубом, которому он каждый раз отгружал полную сетку мячей. За время его выступления в «Реале» португалец забил в ворота туринской команды 10 голов, плюс записал на свой счет две результативные передачи.

Гол Роналду Ювентусу признан самым красивым в сезоне.

«Ювентус», как известно, отдал за 33-летнего форварда 100 млн. евро и не прогадал. Сотни тысяч проданных маек с именем Роналду, миллионы новых подписчиков в соцсетях клуба и новые победы. А всему этому дал толчок тот самый гол, который теперь признан самым красивым в сезоне. За этот футбольный шедевр на сайте УЕФА проголосовало 197 496 человек.

"Исключительное проявление техники и атлетизма", - прокомментировал это решение технический наблюдатель УЕФА.

Недавно и сам Роналду согласился, что гол в ворота «Старой синьоры» стал лучшим в его карьере, за которую он уже наколотил более 700 мячей на самом высшем уровне.

Кстати, Криштиану уже вполне освоился в новом клубе, забивает и отдает голевые передачи. А его сын Криштиану Роналду-младший уже был замечен на тренировке юных футболистов «Ювентуса».

А все началось с того гола...

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