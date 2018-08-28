«Таврида» сменит «место жительства»

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-28T17:45:41+03:00

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27 августа на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» прошла мотивационная сессия «Россия – страна возможностей. Я могу!». Этот формат придумали сами участники, чтобы делиться опытом и получать заряд вдохновения. Почетным гостем мероприятия стал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

«РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!»

Всероссийский молодёжный форум «Таврида» в этом году проходит в формате шести смен, в которых примут участие более 3 000 молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актёров, режиссёров, музыкантов, волонтёров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Организаторами форума выступил Роскультцентр при поддержке Росмолодежи. Партнеры смены – «Роспатриотцентр» и Ассоциация волонтерских центров.

«У каждого есть талант, дальше вопрос веры в себя, воли, стремления, настойчивости и упорства. Все ограничения и барьеры находятся только внутри человека, – поприветствовал участников «Тавриды» Сергей Кириенко. – Государство сегодня делает так, чтобы расширить пространство возможностей для самореализации, а ваша задача – воплотить свои мечты в жизнь. От этого зависит и счастье каждого, и развитие всей страны».

Он отметил, что идея создания всероссийского движения волонтёров в сфере культуры, которая родилась у участников смены, может быть поддержана государством. «Сформируйте механизмы и стратегию деятельности организации, а также запрос, что вам необходимо для реализации этой задумки, и мы будем рады вам помочь!» – заключил Кириенко.

Во время сессии участники смены «Творческая команда страны – добровольчество в сфере культуры» поделились своими историями успеха. Так, молодой архитектор из Ярославля Егор Збаранский рассказал о том, как изменилась его жизнь после прошлогоднего форума. Молодой человек в своём регионе реализует проект «Городские реновации», открыл архитектурное бюро и вместе с командой выиграл 80 миллионов рублей на благоустройство парка в центральной части города-курорта Железноводск (Ставропольский край).

«Здесь, на «Тавриде», я понял, что архитектура – это не что-то монументальное и архаичное, это живая структура. Архитектор не просто делает проекты, он создаёт среду обитания», – рассказал Егор.

ВДОХНОВИЛ НА РАЗВИТИЕ

Анастасия Мещерякова из Владивостока поделилась историей создания группы «Mescheryakova» и сказала, что самое главное – не обесценивать свои достижения и верить в себя.

«Страх блокирует все двери, даже те, которые еще не открылись», – обратилась ко всем участникам молодая поэтесса и музыкант из Санкт-Петербурга Евгения Онегина. Форум «Таврида» также в свое время вдохновил ее на развитие: уже сейчас девушка выпустила сборник стихов «Слова» и записала музыкальный альбом «Скелеты».

15 актеров объединяет частный театр «Кот» в Воронеже. Его создатели – Алексей и Анастасия Проскуряковы – несколько лет назад решили собрать тех, у кого есть актерская подготовка, но нет профессионального образования. Сегодня репертуар театра составляет 10 постановок, и в планах расширение: собственное помещение и организация мастер-классов с мировыми звездами.

О том, что мечты сбываются, несмотря ни на какие трудности, рассказали актер центра Мейерхольда и электротеатра «Станиславский» Артем Богучарский и музыкант, автор саундтреков к кинокомедии «Самоубийцы» и драме «Саранча» Михаил Глебов.

Вдохновившись историями участников форума, Сергей Кириенко заключил, что «Таврида» продолжит свое существование в Крыму. Однако в следующем году будет изменено место и условия проведения. Гость также поделился мыслями по созданию круглогодичного форума для творческой молодёжи и крупного фестиваля, объединяющего все направления и смены.

Формат мотивационной сессии появился на форуме «Таврида» в этом году. Участники рассказывают коллегам свои истории успеха, на личном примере показывая, как вывести свою деятельность на новый уровень.