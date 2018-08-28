2018-08-28T17:55:23+03:00
Спорт

«Чуть помедленнее, кони! Впереди камера»: Яндекс.Навигатор заговорит голосом Алана Дзагоева

Полузащитник ЦСКА будет подсказывать дорогу водителям
Сергей КИРИЛЛОВ
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Яндекс.Навигатор заговорит голосом Алана ДзагоеваЯндекс.Навигатор заговорит голосом Алана Дзагоева
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Во вторник официальный сайт футбольного клуба ЦСКА сообщил, что полузащитник армейской команды Алан Дзагоев стал официальным голосом для автомобилистов в сервисе Яндекс.Навигатор.

«Теперь все желающие смогут быстро добраться до своей цели вместе с Аланом, который не только будет уверенно вести каждого пользователя этих систем по маршруту, но и порадует любителей спорта, и в первую очередь болельщиков ПФК ЦСКА, фирменными футбольными «фишками» и выражениями», - говорится в сообщении, где первой фишкой приводится фраза «Чуть помедленнее, кони».

Таким образом после форварда «Зенита» Артема Дзюбы в навигаторе заговорил его партнер по сборной России.

«Зенит» - есть, ЦСКА - есть, а как ориентироваться в каменных джунглях фанатам «Спартака»?

P.S. Голос полузащитника ЦСКА и сборной России станет доступен для загрузки в системах Яндекс.Навигатор и Яндекс.Транспорт в среду, 29 августа в 12:00.

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