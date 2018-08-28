Эксперт: Порошенко анонсировал разрыв договора о дружбе, чтобы опередить Россию

СЕГОДНЯ 19:05 2018-08-28T19:08:17+03:00

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Спустя 4,5 года после госпереворота на Украине официальный Киев решился разорвать Договор о дружбе с Россией. По крайней мере, такое решение анонсировал украинский президент Петр Порошенко.

Почему так долго ждали? Не потому ли что война войной, а обед по расписанию? Ведь документ подразумевает в том числе экономическое сотрудничество между двумя странами.

- Порошенко сделал такое поспешное заявление, чтобы опередить в этом вопросе Россию, - пояснил «КП» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Ведь в Госдуме недавно уже заявили, что Россия не должна продлевать этот Договор с Украиной.

- Россия абсолютно ничего не потеряет. Условия Договора Украина уже давно не выполняла. Это касается и стратегического союзничества, и прав русского языка на Украине, и культурного сотрудничества. Там еще есть пункт о признании границ друг друга. Но после переворота на Украине и отсоединения от нее Крыма де-факто эта статья тоже не работала, - отметил Жарихин.

Означает ли это, что после разрыва Договора о дружбе Россия будет свободна признать независимость Донецкой и Луганской республик?

- Кроме этого договора есть еще обязательства стран-членов ООН. Так что здесь все не так просто, - ответил эксперт.

На Договор о дружбе ссылаются ряд других допсоглашений между Россией и Украиной (например, договор о сотрудничестве в Азовском море), но они не будут разорваны автоматически, заявил «КП» Жарихин.

Договор о дружбе между Россией и Украиной был заключен в 1998 году и автоматически продлевается каждые 10 лет, если ни одна из сторон не пожелает его расторгнуть. В 2008 Россия и Украина его продлили. А вот что будет в 2018-м - большой вопрос.