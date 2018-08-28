Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира

СЕГОДНЯ 19:25 2018-08-28T19:30:09+03:00

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Экс-президент Польши, бывший лидер «Солидарности» Лех Валенса решил выдвинуть голодающего в российской тюрьме осужденного за терроризм гражданина РФ Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Заявление об этом на своем сайте опубликовала Польская киноакадемия.

Отметим, что Валенса, будучи сам лауреатом этой премии, полученной им в 1983-м году, имеет право на выдвижение кандидатуры от своего имени. Свой выбор он сделала поскольку считает, что Сенцов «воплощает в себе все те идеалы», которые в свое время защищал сам Валенса. Это, в частности, «вера в демократию, мирные методы борьбы, отрицание ненависти, содействие солидарности между народами и самопожертвование ради других несправедливо преследуемых людей».

Сенцов, который якобы держит голодовку уже 107-й день, при этом регулярно получая питание и комплекс необходимых витаминов и минералов, по мнению многих, прошедших через настоящие голодовки, «ломает комедию». Например, тот же Сергей Удальцов, который сейчас держит «сухую» голодовку, попал в больницу еще до истечения недели с начала его акции.

Вызывает удивление, что Валенса обошел вниманием таких «достойных» людей, какими были Шамиль Басаев, Усама бин Ладен, Хаттаб, которые тоже позиционировали себя «борцами за свободу». Или нынешних лидеров запрещенного в РФ «Исламского государства», отрезающих головы, которых поддерживают «демократические» США.

Впрочем, после авансового награждения Нобелевской премией мира Барака Обамы, удивляться ничему уже не приходится. Даже тому, что «Белым каскам» снимающим постановочное видео и обеляющим исламских радикалов-террористов в США присудили «Оскар».

А может, Сенцову все-таки «Оскара» дать? Как-никак режиссер, хоть и снял один убогий и жутко нудный фильм. Или за рекорд по голоданию занести в Книгу рекордов Гиннеса? Все-таки Нобелевка - это ... Хотя? После Обамы и Алексиевич, получившую аналогичную премию, но по литературе, фактически за неприятие нынешней России - вряд ли стоит удивляться и выдвижению, и, если что и присуждению.

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