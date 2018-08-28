Борис Клюев вернулся в строй после болезни

СЕГОДНЯ 19:40 2018-08-28T19:43:45+03:00

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Малый театр открыл 263-й сезон. Цифра такая могучая, что даже худрук театра Юрий Соломин сбился со счета: не то 262-й, не то 263-й сезон...

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На сборе труппы объявили планы и грядущие премьеры.

Режиссер Владимир Бейлис поставит драму Герхарта Гауптмана «Перед заходом солнца». В этом спектакле главную роль — Маттиуса Клаузена — сыграет народный артист России Борис Клюев.

- Очень сложная пьеса и серьезная роль. Премьера в конце января, - сообщил журналистам Борис Владимирович. - С нетерпением жду начала репетиций.

Ирина Муравьева.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В конце прошлого сезона Борис Клюев серьезно заболел (проблемы с легкими), два месяца провел на больничном. Сейчас — снова в строю. Сказал, что чувствует себя нормально. Летом снимался в очередных сериях «Ворониных». Съемки проходили в Ярославле, на Волге.

В сентябре Юрий Соломин (он выступит как режиссер) начнет репетиции спектаклем «Дальше тишина» по пьесе американской писательницы Вины Дельмар.

В этом сезоне в афише театра появятся комедия Александра Островского «Красавец мужчина» (режиссер Василий Федоров) и драма Святослава Рыбаса «Царь. Государственный переворот» в постановке Елены Олениной.

Борис Невзоров.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На сборе труппы традиционно бывает «раздача слонов»: награждение юбиляров, лауреатов театральных премий и почетных званий. В этот раз в церемонию награждения включили прием «разрыв шаблона». Лучших из лучших в труппе Малого театра наградили Библией. «А еще мы решили передать одну Библию в профком на вечное хранение», - подвел черту худрук театра Юрий Соломин.