СЕГОДНЯ 22:55 2018-08-28T22:55:48+03:00

Великая Поэтесса отметила новый антироссийский демарш Вашингтона хлесткими рифмами - и сама прочитала свои стихи для посетителей сайта kp.ru [аудио]

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- Юнна Петровна, «Скорей меняйте Землю на Луну!" Это вы американцам так, да? Которые разразились новыми антироссийскими санкциями... Я так вот понял.

- Ну, Саша, санкции-то на нас они - все время, я пишу, что мы им жутко мешаем все.

Они всем объявили торговую войну. Мы им все жутко мешаем. Но если это так - то, конечно, уж, поскольку они были на Луне, они всех лучше, - ну, пусть они поменяют… Землю - на Луну.

На эти стихи (на сайт Поэтессы, и не только. - А.Г.) очень много народу пришло.

- Да, я заметил, конечно! То есть, пусть они - авторы и инициаторы санкций против России - туда летят?

- Ну, конечно. Это же, конечно, иносказание...

- Да? Очень жаль!

- ...потому что, если всем объявляешь торговую войну, и все тебе страшно мешают, и ты хочешь всю планету поставить по струнке, - так, может быть, именно вам и поменять место жительства?

- Неплохое предложение... А, может быть, вы сами тогда и расставите правильные акценты в ваших стихах? Я - за то, чтобы вы их прочитали посетителям нашего сайта.

- Хорошо!

- А ваши поклонники заодно и ваш бодрый голос услышат...

(Аудиозапись - Юнна Мориц читает свои стихи - слушайте, как любит выражаться сама Поэтесса, - здесь и сейчас!)

Юнна Мориц: «Отравленные вами скрипали - подлог для санкций на мою страну…» 00:00 00:00

* * *

Всем объявив торговую войну,

России просто запретив дышать

Скорей меняйте Землю на Луну,

Чтоб мы, земляне, перестали вам мешать!

Тряся пробиркой, где подлянка фальшака,

Вы на Ирак навесили вину,

ООН трибуну превратили в ишака, –

Скорей меняйте Землю на Луну!

Отравленные вами скрипали –

Подлог для санкций на мою страну.

Вы превзошли возможности Земли, –

Скорей меняйте Землю на Луну!

И даже бабченко воскресшее вдали,

С каких сторон на это чудо ни взгляну:

Вы превзошли возможности Земли, –

Скорей меняйте Землю на Луну!

Юнна Мориц.