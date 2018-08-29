Исследование: более половины россиян после отпуска занимают деньги и охладеют к Турции после отмены all inclusive‍

СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-29T13:53:11+03:00

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Вероникой Борисенковой

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Вероникой Борисенковой

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Главные темы:

- Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе сегодня.

- Опрос: 87% туристов охладеют к Турции после отмены all inclusive‍. Неделю назад появились сообщение, что в Турции может сильно уменьшиться число отелей, которые будут принимать туристов по системе "Все включено" или вовсе ее отменить, чтобы увеличить расходы приезжающих.

- Рассказываем, как бюджетно отдохнуть в Сочи, а также куда можно поехать за рубеж сейчас.

- Операторы спутникового ТВ выступили против бесплатного вещания.

- Исследование: более половины россиян после отпуска занимают деньги.

- В Перми пройдет кастинг черных котов. Необычное объявление разместил театр «У моста», хвостатый актер требуется для постановки «Лейтенант с Инишмора». Спектакль будет показан в сентябре в преддверии международного фестиваля Мартина МакДонаха.

- Готовим лыжи: в России началась вакцинация от гриппа.

- В коридорах власти.

- Названы самые дешевые и дорогие города Европы.

- Как переключить ребенка с режима отдыха на режим работы?

- Обзор прессы.

- Парень, которому поставили диагноз ДЦП, удивил врачей, став качком.

- Новости спорта.