Исследование: более половины россиян после отпуска занимают деньги и охладеют к Турции после отмены all inclusive
Главные темы:
- Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе сегодня.
- Опрос: 87% туристов охладеют к Турции после отмены all inclusive. Неделю назад появились сообщение, что в Турции может сильно уменьшиться число отелей, которые будут принимать туристов по системе "Все включено" или вовсе ее отменить, чтобы увеличить расходы приезжающих.
- Рассказываем, как бюджетно отдохнуть в Сочи, а также куда можно поехать за рубеж сейчас.
- Операторы спутникового ТВ выступили против бесплатного вещания.
- Исследование: более половины россиян после отпуска занимают деньги.
- В Перми пройдет кастинг черных котов. Необычное объявление разместил театр «У моста», хвостатый актер требуется для постановки «Лейтенант с Инишмора». Спектакль будет показан в сентябре в преддверии международного фестиваля Мартина МакДонаха.
- Готовим лыжи: в России началась вакцинация от гриппа.
- В коридорах власти.
- Названы самые дешевые и дорогие города Европы.
- Как переключить ребенка с режима отдыха на режим работы?
- Обзор прессы.
- Парень, которому поставили диагноз ДЦП, удивил врачей, став качком.
- Новости спорта.
Исследование: более половины россиян после отпуска занимают деньги и охладеют к Турции после отмены all inclusive