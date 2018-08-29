2018-08-29T16:08:21+03:00
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Путин - о повышении пенсионного возраста: Нам предстоит принять трудное, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием

Слушаем и обсуждаем с экспертами выступление Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства
Евгений БЕЛЯКОВАлександр ГРИШИН
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Президент напомнил, что власть учитывает, что пенсионные изменения затрагивают жизненные планы миллионов людейПрезидент напомнил, что власть учитывает, что пенсионные изменения затрагивают жизненные планы миллионов людейФото: REUTERS
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Путин - о повышении пенсионного возраста: Нам предстоит принять трудное, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием

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