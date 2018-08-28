«Маленькая грудь – это физический недостаток женщины»: в Архангельске ФАС потребовал убрать рекламный баннер с сексуальным подтекстом
Однако заказчики рекламы не согласны и обвинили комиссию в испорченности
«Маленькая грудь – это физический недостаток женщины»: в Архангельске ФАС потребовал убрать рекламный баннер с сексуальным подтекстом. ФОТО: УФАС по Архангельской области
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«Маленькая грудь – это физический недостаток женщины»: в Архангельске ФАС потребовал убрать рекламный баннер с сексуальным подтекстом
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