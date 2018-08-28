Девушка опубликовала фото «до и после» отказа от вегетарианской диеты

СЕГОДНЯ 23:05 2018-08-28T23:23:34+03:00

Популярная видеоблогер заявила о позитивных улучшениях в самочувствии спустя всего три недели после возвращения мясной пищи в ее рацион

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Популярный видеоблогер из Голландии опубликовала свои фото до и после того, как решила отказаться от вегетарианской диеты и добавить в рацион немного мяса. Соответствующая запись появилась на ее странице в Твиттер.

Девушка, которую зовут Кристель, сопроводила публикацию подробным описанием. Из него следует, что левая фотография была сделана около двух месяцев назад, спустя четыре года веганства. На правом снимке блогер запечатлела себя после трех недель употребления «высококачественной пищи животного происхождения».

Кристель "до и после" отказа от вегетарианской диеты. Фото: twitter.com/KasumiKriss/

«Кожа стала лучше, лицо теперь менее опухшее. Но самое главное: я перестала чувствовать себя так, как будто умираю», - поделилась ощущениями Кристель.

Из других фотографий девушки следует, что теперь Кристель действительно не отказывает себе в хорошем стейке, и выглядит она на его фоне просто замечательно.

Фото: instagram.com/kasumikriss/

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей усомнились в благотворном влиянии новой диеты, объяснив позитивные изменения во внешности Кристель исключительно загаром и улучшенными навыками макияжа.

Но так ли важна внешность, если речь идет о хорошем самочувствии?