2018-08-28T23:54:39+03:00
Спорт

Голландский "Аякс" оставил киевское "Динамо" без Лиги Чемпионов

В поединке, который завершился в Киеве, амстердамцы добились нужного для себя результата
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Амстердамский "Аякс" оставил киевское "Динамо" без Лиги Чемпионов.Амстердамский "Аякс" оставил киевское "Динамо" без Лиги Чемпионов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Киеве во вторник, 28 августа, состоялся ответный матч квалификационного раунда Лиги Чемпионов между местным "Динамо" и амстердамским "Аяксом". Клуб из столицы Украины неделю назад проиграл в Голландии со счетом 1:3 и хозяевам поединка необходимо было отыграть разницу в два гола, которую добыл соперник себе в первом поединке.

Поединок предварял небольшой скандал. В день игры в столице Украины Киеве прошла массовая драка. По некоторым данным, около 70 человек фанатов "Аякса" и "Динамо" устроили драку в центре города в одном из баров. Приехавший на место наряд полиции арестовал девять человек, которые были особо активными в этой стычке.

В самом же поединке тотальное преимущество имел клуб из Голландии. "Аякс" четыре года уже не играл в групповом этапе Лиги Чемпионов и горел желанием попасть в осеннюю стадию самого престижного футбольного турнира Европы. Но мяч вообще никак не шел в ворота динамовцев - голкипер киевлян Бойко порой творил какие-то невероятные чудеса. Более того, на 14-й минуте встречи Душан Тадич не забил пенальти, попав в штангу ворот соперников.

В итоге 90 минут поединка на стадионе в Киеве завершились вничью 0:0. И как итог - "Динамо" отправляется играть в Лигу Европы, а голландцы осенью выступят на групповом этапе Лиги Чемпионов. Для киевского клуба эта неудача - вторая подряд за последние два года. Прошлым летом они не смогли пробиться в Лигу Чемпионов, уступив дорогу швейцарскому "Янг Бойз".

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